Добурились до Верховного

Верховный суд РФ 10 ноября рассмотрит жалобу Татьяны Лисневской, получившей по договору цессии право требования на 3,5 млрд руб. к ООО «РМНТК-Термические системы». Арбитражный суд Северо-Кавказского округа посчитал, что нижестоящие инстанции не установили источник происхождения денег, за которые цессионарий приобрел долг крупного предприятия, обеспеченный залогом бурового оборудования на 1,5 млрд руб. Суд также указал, что в настоящее время в рамках уголовного дела следствие проверяет госпожу Лисневскую, ООО «Цзенэн-Рус-Нефтемаш» и хранителей оборудования на «аффилированность, наличие у них единого умысла на незаконное использование и последующее хищение залогового имущества банкрота». Эксперты считают позицию кассационного суда обоснованной, и в частности указывают на возможное нарушение прав других кредиторов.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ рассмотрит 10 ноября 2025 года кассационную жалобу Татьяны Лисневской. Согласно определению ВС РФ от 3 октября 2025 года, 30 мая 2024 года между госпожой Лисневской и ООО «Цзенэн-Рус-Нефтемаш» был заключен договор уступки долга, на основании которого цедент уступил цессионарию требования к кубанскому ООО «РМНТК-Термические системы» в размере 3,5 млрд руб. по цене 530 млн. руб. По условиям договора переход прав происходит с даты его подписания. Ссылаясь на приведенные обстоятельства, Татьяна Лисневская обратилась в суд с заявлением о процессуальном правопреемстве.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «РМНТК-Термические системы» зарегистрировано в мае 2009 года в пгт. Черноморский Северского района Краснодарского края. Компания оказывала услуги по бурению нефтяных и газовых скважин на крупных месторождениях России. В 2020 году общество признали банкротом по заявлению ООО «Спецтехсервис» из Татарстана (сумма долга составляла 19,2 млн руб.). Одним из кредиторов в деле о несостоятельности стал Сбербанк с требованием в размере 3,5 млрд руб. Данное требование обеспечивалось залогом бурового оборудования должника. Позднее банк продал долг «СБК Союз», который уступил его ООО «Цзенэн-Рус-Нефтемаш», а затем требование приобрела Татьяна Лисневская.

Арбитражный суд Краснодарского края и Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворили заявление госпожи Лисневской о процессуальном правопреемстве в деле о банкротстве должника, но 24 марта 2025 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Как сказано в постановлении кассации, нижестоящие суды не установили реальную финансовую возможность Татьяны Лисневской заплатить 530 млн руб. за уступку права и не исследовали источник денежных средств для выкупа требования. Согласно прозвучавшим в суде доводам кредиторов, покупка права требования оплачена деньгами должника: ООО «ВПТ-Нефтемаш» и ООО «Велл Сервис», получившие на хранение оборудование банкрота, годами извлекали из него многомиллионную прибыль. Госпожа Лисневская же, по мнению кредиторов, вероятно, лишь номинальный держатель долга.

В документах суда указано, что в настоящее время в рамках уголовного дела следствие проверяет Татьяну Лисневскую, ООО «Цзенэн-Рус-Нефтемаш» и хранителей оборудования на «аффилированность, наличие у них единого умысла на незаконное использование и последующее хищение залогового имущества» банкрота. Эти доводы, по мнению суда, могут свидетельствовать о недобросовестном выкупе требования за счет средств, причитающихся должнику, поэтому госпожа Лисневская должна раскрыть источники происхождения 530 млн руб. и экономический смысл покупки требования к неплатежеспособной компании.

«Если требование к должнику, обеспеченное залогом буровых установок, действительно выкуплено за счет незаконного использования этого оборудования, кредиторы за прошедшие годы недополучили уже более миллиарда рублей. В случае успеха в Верховном суде Татьяна Лисневская как залоговый кредитор сможет полностью контролировать денежный поток от оборудования, не считаясь с другими кредиторами»,— рассказал на условиях анонимности один из участников арбитражного дела.

Как следует из материалов Верховного суда РФ, Татьяна Лисневская указала в кассационной жалобе, что «изучение экономической целесообразности заключения договора уступки не имеет значения для целей процессуального правопреемства». Она также отметила, что «такие мотивы неоднократно раскрывались цессионарием», а сам подход кассации является «избыточным» при рассмотрении вопроса о процессуальном правопреемстве.

Комментируя спор, партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков констатирует, что в ряде случаев по отказу в процессуальном правопреемстве суды отмечают, что заключение договора уступки, формально соответствующего предъявляемым к таким договорам требованиям, но на невыгодных для цедента условиях, свидетельствует об отсутствии экономической целесообразности в заключении такой сделки. Так, по словам юриста, отдельным поводом для судебного исследования является факт наличия между должником и цессионарием аффилированности, что потенциально может указывать на возможность цессионария в интересах должника и его бенефициаров влиять на ход процедуры банкротства.

«В рассматриваемом случае судом указано на необходимость доказывания источников происхождения денежных средств для оплаты цессии, проверки мотивов выкупа долга к неплатежеспособному лицу, движения денежных средств, потенциально полученных от использования имущества должника. Позиция окружного суда представляется верной, добросовестность участников сделок подлежит установлению. Наличие уголовного дела, как и факт отсутствия вступившего в законную силу судебного акта по уголовному делу, не препятствует установлению судом необходимых для правильного рассмотрения дела обстоятельств. В случае если доводы возражающих лиц будут подтверждены хотя бы минимальными доказательствами, у суда будет весомый повод для отказа в процессуальном правопреемстве»,— говорит господин Пермяков.

Вместе с тем, по словам эксперта, доводы возражающих лиц обращены также и к ООО «Цзенэн-Рус-Нефтемаш» — предыдущему кредитору должника, что может являться основанием для пересмотра определения о его включении в реестр требований кредиторов или исключения требования из реестра либо субординации требования.

Партнер адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня подтверждает слова коллеги, отмечая, что основанием для отказа в процессуальном правопреемстве может быть признание судом соглашения об уступке прав требования недействительным по основаниям ничтожности или оспоримости. По его словам, оспаривающие лица в рамках рассмотрения данного обособленного спора Арбитражным судом Северо-Кавказского округа ссылались в обоснование своих требований именно на факт недействительности заключенного между Татьяной Лисневской и ООО «Цзенэн-Рус-Нефтемаш» договора уступки прав требования.

«В случае признания судом рассматриваемой уступки недействительной по основаниям, например, ее мнимости (ст. 170 ГК РФ) или нарушения требований действующего закона (ст. 168 ГК РФ) и при условии доказанности, что денежные средства на исполнение рассматриваемой цессии были взяты госпожой Лисневской в обход конкурсной массы должника, можно будет заключить, что действия Татьяны Лисневской нарушили права других кредиторов. На текущий момент данные обстоятельства входят в предмет доказывания. Позиция Арбитражного суда Северо-Кавказского округа представляется обоснованной. При повторном рассмотрении данного обособленного спора суд должен исследовать доказательства, свидетельствующие о недобросовестности или злоупотреблении правом конкурсных кредиторов»,— резюмирует Федор Закабуня.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», осенью 2024 года Арбитражный управляющий ООО «РМНТК-Термические системы» Лариса Черенок выставила имущество компании на торги за 1,3 млрд руб. В описании лота было указано, что «все имущество находится у третьих лиц незаконно» и «конкурсный управляющий истребует имущество в Арбитражном суде». Победителю торгов, как указывалось в сообщении ЕФРСБ, необходимо будет забрать имущество своими силами. В список оборудования входят: парогенераторная и буровые установки, насосы, дизельные электростанции, 11 кабин бурильщика, система электронагревания, комнаты отдыха буровой бригады, механизмы против падения, прицепные шасси, гидравлические силовые станции и пр. Ранее это же оборудование, основная часть которого расположена на месторождениях в Республике Коми и в Ханты-Мансийском автономном округе, а также в Оренбурге, Татарстане и Краснодарском крае, пытались реализовать за 1,5 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ВПТ-Нефтемаш» зарегистрировано в 2011 году в Москве. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства. Уставный капитал — 610 тыс. руб. Собственниками общества в равных долях являются Наталья Гусева и Альберт Ильясов. Согласно базе данных МВД, господин Ильясов находится в федеральном розыске по статье УК РФ. По данным ЕФРСБ, ООО «ВПТ-Нефтемаш» 20 декабря 2024 года признано банкротом, в отношении общества введена процедура конкурсного производства. ООО «Цзенэн-Рус-Нефтемаш» зарегистрировано в 2016 году в Москве. Профиль компании — оптовая торговля машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения. Уставный капитал — 105 тыс. руб. Гендиректор и бенефициар — Алексей Белоусов. По данным ЕФРСБ, 16 октября 2025 года ООО «Авиор-Н» уведомило руководство ООО «Цзенэн-Рус-Нефтемаш» о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом.

Дмитрий Михеенко