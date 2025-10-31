Добурились до Верховного
Суд усмотрел возможный умысел на хищение залогового имущества кубанской фирмы
Верховный суд РФ 10 ноября рассмотрит жалобу Татьяны Лисневской, получившей по договору цессии право требования на 3,5 млрд руб. к ООО «РМНТК-Термические системы». Арбитражный суд Северо-Кавказского округа посчитал, что нижестоящие инстанции не установили источник происхождения денег, за которые цессионарий приобрел долг крупного предприятия, обеспеченный залогом бурового оборудования на 1,5 млрд руб. Суд также указал, что в настоящее время в рамках уголовного дела следствие проверяет госпожу Лисневскую, ООО «Цзенэн-Рус-Нефтемаш» и хранителей оборудования на «аффилированность, наличие у них единого умысла на незаконное использование и последующее хищение залогового имущества банкрота». Эксперты считают позицию кассационного суда обоснованной, и в частности указывают на возможное нарушение прав других кредиторов.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ рассмотрит 10 ноября 2025 года кассационную жалобу Татьяны Лисневской. Согласно определению ВС РФ от 3 октября 2025 года, 30 мая 2024 года между госпожой Лисневской и ООО «Цзенэн-Рус-Нефтемаш» был заключен договор уступки долга, на основании которого цедент уступил цессионарию требования к кубанскому ООО «РМНТК-Термические системы» в размере 3,5 млрд руб. по цене 530 млн. руб. По условиям договора переход прав происходит с даты его подписания. Ссылаясь на приведенные обстоятельства, Татьяна Лисневская обратилась в суд с заявлением о процессуальном правопреемстве.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «РМНТК-Термические системы» зарегистрировано в мае 2009 года в пгт. Черноморский Северского района Краснодарского края. Компания оказывала услуги по бурению нефтяных и газовых скважин на крупных месторождениях России. В 2020 году общество признали банкротом по заявлению ООО «Спецтехсервис» из Татарстана (сумма долга составляла 19,2 млн руб.). Одним из кредиторов в деле о несостоятельности стал Сбербанк с требованием в размере 3,5 млрд руб. Данное требование обеспечивалось залогом бурового оборудования должника. Позднее банк продал долг «СБК Союз», который уступил его ООО «Цзенэн-Рус-Нефтемаш», а затем требование приобрела Татьяна Лисневская.
Арбитражный суд Краснодарского края и Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворили заявление госпожи Лисневской о процессуальном правопреемстве в деле о банкротстве должника, но 24 марта 2025 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Как сказано в постановлении кассации, нижестоящие суды не установили реальную финансовую возможность Татьяны Лисневской заплатить 530 млн руб. за уступку права и не исследовали источник денежных средств для выкупа требования. Согласно прозвучавшим в суде доводам кредиторов, покупка права требования оплачена деньгами должника: ООО «ВПТ-Нефтемаш» и ООО «Велл Сервис», получившие на хранение оборудование банкрота, годами извлекали из него многомиллионную прибыль. Госпожа Лисневская же, по мнению кредиторов, вероятно, лишь номинальный держатель долга.
В документах суда указано, что в настоящее время в рамках уголовного дела следствие проверяет Татьяну Лисневскую, ООО «Цзенэн-Рус-Нефтемаш» и хранителей оборудования на «аффилированность, наличие у них единого умысла на незаконное использование и последующее хищение залогового имущества» банкрота. Эти доводы, по мнению суда, могут свидетельствовать о недобросовестном выкупе требования за счет средств, причитающихся должнику, поэтому госпожа Лисневская должна раскрыть источники происхождения 530 млн руб. и экономический смысл покупки требования к неплатежеспособной компании.
«Если требование к должнику, обеспеченное залогом буровых установок, действительно выкуплено за счет незаконного использования этого оборудования, кредиторы за прошедшие годы недополучили уже более миллиарда рублей. В случае успеха в Верховном суде Татьяна Лисневская как залоговый кредитор сможет полностью контролировать денежный поток от оборудования, не считаясь с другими кредиторами»,— рассказал на условиях анонимности один из участников арбитражного дела.
Как следует из материалов Верховного суда РФ, Татьяна Лисневская указала в кассационной жалобе, что «изучение экономической целесообразности заключения договора уступки не имеет значения для целей процессуального правопреемства». Она также отметила, что «такие мотивы неоднократно раскрывались цессионарием», а сам подход кассации является «избыточным» при рассмотрении вопроса о процессуальном правопреемстве.
Комментируя спор, партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков констатирует, что в ряде случаев по отказу в процессуальном правопреемстве суды отмечают, что заключение договора уступки, формально соответствующего предъявляемым к таким договорам требованиям, но на невыгодных для цедента условиях, свидетельствует об отсутствии экономической целесообразности в заключении такой сделки. Так, по словам юриста, отдельным поводом для судебного исследования является факт наличия между должником и цессионарием аффилированности, что потенциально может указывать на возможность цессионария в интересах должника и его бенефициаров влиять на ход процедуры банкротства.
«В рассматриваемом случае судом указано на необходимость доказывания источников происхождения денежных средств для оплаты цессии, проверки мотивов выкупа долга к неплатежеспособному лицу, движения денежных средств, потенциально полученных от использования имущества должника. Позиция окружного суда представляется верной, добросовестность участников сделок подлежит установлению. Наличие уголовного дела, как и факт отсутствия вступившего в законную силу судебного акта по уголовному делу, не препятствует установлению судом необходимых для правильного рассмотрения дела обстоятельств. В случае если доводы возражающих лиц будут подтверждены хотя бы минимальными доказательствами, у суда будет весомый повод для отказа в процессуальном правопреемстве»,— говорит господин Пермяков.
Вместе с тем, по словам эксперта, доводы возражающих лиц обращены также и к ООО «Цзенэн-Рус-Нефтемаш» — предыдущему кредитору должника, что может являться основанием для пересмотра определения о его включении в реестр требований кредиторов или исключения требования из реестра либо субординации требования.
Партнер адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня подтверждает слова коллеги, отмечая, что основанием для отказа в процессуальном правопреемстве может быть признание судом соглашения об уступке прав требования недействительным по основаниям ничтожности или оспоримости. По его словам, оспаривающие лица в рамках рассмотрения данного обособленного спора Арбитражным судом Северо-Кавказского округа ссылались в обоснование своих требований именно на факт недействительности заключенного между Татьяной Лисневской и ООО «Цзенэн-Рус-Нефтемаш» договора уступки прав требования.
«В случае признания судом рассматриваемой уступки недействительной по основаниям, например, ее мнимости (ст. 170 ГК РФ) или нарушения требований действующего закона (ст. 168 ГК РФ) и при условии доказанности, что денежные средства на исполнение рассматриваемой цессии были взяты госпожой Лисневской в обход конкурсной массы должника, можно будет заключить, что действия Татьяны Лисневской нарушили права других кредиторов. На текущий момент данные обстоятельства входят в предмет доказывания. Позиция Арбитражного суда Северо-Кавказского округа представляется обоснованной. При повторном рассмотрении данного обособленного спора суд должен исследовать доказательства, свидетельствующие о недобросовестности или злоупотреблении правом конкурсных кредиторов»,— резюмирует Федор Закабуня.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», осенью 2024 года Арбитражный управляющий ООО «РМНТК-Термические системы» Лариса Черенок выставила имущество компании на торги за 1,3 млрд руб. В описании лота было указано, что «все имущество находится у третьих лиц незаконно» и «конкурсный управляющий истребует имущество в Арбитражном суде». Победителю торгов, как указывалось в сообщении ЕФРСБ, необходимо будет забрать имущество своими силами. В список оборудования входят: парогенераторная и буровые установки, насосы, дизельные электростанции, 11 кабин бурильщика, система электронагревания, комнаты отдыха буровой бригады, механизмы против падения, прицепные шасси, гидравлические силовые станции и пр. Ранее это же оборудование, основная часть которого расположена на месторождениях в Республике Коми и в Ханты-Мансийском автономном округе, а также в Оренбурге, Татарстане и Краснодарском крае, пытались реализовать за 1,5 млрд руб.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ВПТ-Нефтемаш» зарегистрировано в 2011 году в Москве. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства. Уставный капитал — 610 тыс. руб. Собственниками общества в равных долях являются Наталья Гусева и Альберт Ильясов. Согласно базе данных МВД, господин Ильясов находится в федеральном розыске по статье УК РФ. По данным ЕФРСБ, ООО «ВПТ-Нефтемаш» 20 декабря 2024 года признано банкротом, в отношении общества введена процедура конкурсного производства.
ООО «Цзенэн-Рус-Нефтемаш» зарегистрировано в 2016 году в Москве. Профиль компании — оптовая торговля машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения. Уставный капитал — 105 тыс. руб. Гендиректор и бенефициар — Алексей Белоусов. По данным ЕФРСБ, 16 октября 2025 года ООО «Авиор-Н» уведомило руководство ООО «Цзенэн-Рус-Нефтемаш» о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом.