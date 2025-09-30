В Сочи открыли обновленный молодежный центр на улице Тимирязева

В Сочи продолжает развиваться сеть социальных учреждений для детей и подростков. В микрорайоне Донской на улице Тимирязева открылся обновленный молодежный центр, ставший частью программы инициативного бюджетирования, сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

В здании оборудованы медиастудия, коворкинг, актовый и танцевальный залы, оснащенные всем необходимым. Здесь создано пространство для учебы, творчества и спорта. Представители местной молодежи отметили, что в проекте были учтены их пожелания и новый клуб стал современным и удобным местом для встреч и занятий, уточнил мэр.

По данным администрации, в Сочи уже работает 16 подобных центров, которыми пользуются около 1 тыс. подростков и студентов. Власти подчеркивают, что такие учреждения помогают развивать творческие и научные навыки, формировать здоровые привычки и становятся альтернативой уличному досугу. В планах города — дальнейшее расширение сети молодежных клубов в разных районах.

Мария Удовик