Свердловского экс-министра Смирнова начнут судить 10 ноября

Процесс рассмотрения по существу уголовного дела в отношении бывшего свердловского министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова начнется 10 ноября в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе судов Свердловской области.

Недавно в отношении Николая Смирнова, его первого заместителя Игоря Чикризова, заместителя министра Андрея Кислицына утвердили обвинительное заключение. Каждый из них обвиняется по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Наказание по статье варьируется вплоть до 15 лет колонии.

По версии следствия, Николай Смирнов, Игорь Чикризов и Андрей Кислицын с января 2023 года по март 2024 года получили через посредника взятку на сумму свыше 4,4 млн руб. Из них министр получил больше 980 тыс.руб., Игорь Чикризов — не менее 1 млн руб., а Андрей Кислицын — 2,5 млн руб. За эти деньги бывшие чиновники помогли подрядчику добиваться нужных согласований и получения технической документации.

У Николая Смирнова арестовано имущество на общую сумму 9 млн руб., — жилой дом и автомобиль марки Mitsubishi стоимостью 1,4 млн руб. Ранее его защита отозвала апелляцию об обжаловании ареста.

Кроме этого, Николай Смирнов выступал ответчиком по делу об изъятии в доход государства активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва по иску Генпрокуратуры РФ. Ведомство указало, что благодаря Николаю Смирнову и экс-министру по управлению госимуществом Свердловской области Алексею Пьянкову (занимал пост в 2012-2016 годы) в собственность Артема Бикова и Алексея Боброва перешло имущество «Облкоммунэнерго», принадлежащее Свердловской области. 10 октября по иску Генпрокуратуры акции «Облкоммунэнерго» и прочих компаний, ранее принадлежащих Артему Бикову и Алексею Боброву, перешли в доход государства.

Напомним, 24 сентября в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга избирали меру пресечения бизнесмену Алексею Боброву, топ-менеджеру «Корпорации СТС» Татьяне Черных, экс-главе «Объединенной теплоснабжающей компании» (дочка «Облкоммунэнерго) Антону Боликову, и.о. генерального директора ОТСК Артему Носкову — он единственный, кого выпустили из-под стражи после продления задержания, остальных отправили в СИЗО. Во время суда стало известно, что Николай Смирнов дал показания на всех фигурантов дела — он рассказал механизм получения субсидий.

Экс-главу МУГИСО Алексея Пьянкова также допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу, связанному с компанией «Облкомуннэнерго».

Артем Путилов