Защита экс-министра Смирнова отказалась от обжалования ареста его имущества

Адвокат свердловского экс-министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова отозвал апелляцию об обжаловании ареста имущества бывшего чиновника. По данным источника «Ъ-Урал», у Николая Смирнова арестовали имущество на общую сумму 9 млн руб. — жилой дом и автомобиль марки Mitsubishi стоимостью 1,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Арест был наложен в рамках уголовного дела, по которому недавно утвердили обвинительное заключение. Николай Смирнов обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ему грозит до 15 лет колонии.

По версии следствия, Николай Смирнов, его первый заместитель Игорь Чикризов и заместитель министра Андрей Кислицын с января 2023 года по март 2024 года получили через посредника взятку в сумме свыше 4,4 млн руб. Из них министр получил свыше 980 тыс. руб., первый заместитель — не менее 1 млн руб., заместитель министра — не менее 2,5 млн руб. За это чиновники якобы помогали подрядчику добиваться нужных согласований и получения технической документации.

Николай Смирнов также выступал ответчиком по делу о национализации активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва по иску Генпрокуратуры РФ. В документах указывалось, что благодаря Николаю Смирнову и экс-министру по управлению госимуществом Свердловской области Алексею Пьянкову (занимал пост в 2012–2016 годы) в собственность Артема Бикова и Алексея Боброва перешло имущество «Облкоммунэнерго», принадлежащее региону.

24 сентября в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга избирали меру пресечения бизнесмену Алексею Боброву, топ-менеджеру «Корпорации СТС» Татьяне Черных, экс-главе «Объединенной теплоснабжающей компании» (дочка «Облкоммунэнерго») Антону Боликову, и. о. генерального директора ОТСК Артему Носкову (он единственный, кого отпустили из-под стражи после продления задержания, остальных отправили в СИЗО). Во время суда стало известно, что Николай Смирнов дал показания на всех фигурантов дела — якобы он рассказал механизм получения субсидий из регионального бюджета.

Экс-главу МУГИСО Алексея Пьянкова также допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу, связанному с компанией «Облкомуннэнерго».