Свердловский экс-министр Пьянков выступил свидетелем по делу Боброва и Черных

Бывший глава министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексей Пьянков допрашивался в качестве свидетеля по уголовному делу бывших топ-менеджеров «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва и Татьяны Черных, сообщил источник «Ъ-Урал». Напомним, им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сам Алексей Пьянков обвиняемым не является.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Пьянков

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Алексей Пьянков

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Обвиняемыми по делу о мошенничестве также проходят бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и экс-руководитель «Объединенной теплоснабжающей компании» (ОТСК, «дочка» «Облкоммунэнерго») Антон Боликов. Все они по решению суда находятся под арестом до 15 ноября. Следствие считает, что фигуранты, ссылаясь на необходимость возмещения затрат при исполнении концессионных соглашений, совершили крупные хищения из бюджета Свердловской области.

Ранее стало известно, что показания по данному делу дал экс-министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, который находится под следствием по делу о получении взятки.

Николай Смирнов, Алексей Пьянков, Алексей Бобров, Олег Чемезов проходили ответчиками по иску Генпрокуратуры об изъятии активов у бизнесменов. 10 октября в доход государства была обращена «Корпорация СТС». Также суд изъял ряд других предприятий, которые Биков и Бобров, по данным следствия, получили благодаря коррупционным связям с чиновниками.

Параллельно в Кировском райсуде Екатеринбурга рассматривается уголовное дело в отношении девяти сообщников Алексея Пьянкова, который ранее обвинялся в создании ОПГ, занимавшейся обналичиванием бюджетных средств и получением взяток с помощью фирм-однодневок и офшорных компаний.

Артем Путилов