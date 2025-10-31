Еще один житель Ленобласти стал возможной жертвой суррогатного алкоголя

Житель поселка Стеклянный Всеволожского района Ленинградской области скончался в больнице, предварительно, от отправления некачественнным алкоголем. Об этом сообщает 47news.

Трагический инцидент произошел накануне. Региональное управление СКР высняет обстоятельства случившегося, точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

В сентябре в Ленобласти произошло массовое отравление сурргоатным алкоголем. По данным на 7 октября, число погибших достигло 45. В рамках уголовного дела по факту случившегося арестованы 14 человек. Одна фигурантка была задержана, позже ее отпустили.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что тела двух петербуржцев нашли в квартире на Бухарестской, рядом лежала канистра.

Артемий Чулков