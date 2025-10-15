Тела двух петербуржцев нашли в квартире на Бухарестской, рядом лежала канистра

Следователи разбираются в обстоятельствах смерти двух петербуржцев, тела которых 14 октября в квартире на Будапештской улице обнаружил сосед, сообщает 78.ru.

Погибшие мужчина и женщина вели асоциальный образ жизни. По словам соседей, они постоянно пили и периодически спали в подъезде. Рядом с телами специалисты нашли несколько пустых бутылок и канистру. Содержимое отправили на экспертизу.

Есть вероятность, что петербуржцы отправились суррогатным алкоголем, от которого в Ленобласти скончались 45 человек. В настоящее время по уголовному делу проходят 14 фигурантов. Паленое спиртное хранили на складе в деревне Трубников Бор.

Андрей Маркелов