Тела двух петербуржцев нашли в квартире на Бухарестской, рядом лежала канистра
Следователи разбираются в обстоятельствах смерти двух петербуржцев, тела которых 14 октября в квартире на Будапештской улице обнаружил сосед, сообщает 78.ru.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Погибшие мужчина и женщина вели асоциальный образ жизни. По словам соседей, они постоянно пили и периодически спали в подъезде. Рядом с телами специалисты нашли несколько пустых бутылок и канистру. Содержимое отправили на экспертизу.
Есть вероятность, что петербуржцы отправились суррогатным алкоголем, от которого в Ленобласти скончались 45 человек. В настоящее время по уголовному делу проходят 14 фигурантов. Паленое спиртное хранили на складе в деревне Трубников Бор.
