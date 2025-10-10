Суд не стал арестовывать фигурантку дела об отравлении алкоголем в Ленобласти

Октябрьский райсуд Петербурга прекратил производство по ходатайству о заключении под стражу Виктории Кузьмаковой, задержанной по делу о массовом отравлении контрафактным алкоголем в Ленобласти. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Кузьмакову задержали 6 октября. В среду, 8 октября, срок задержания продлили на 72 часа. Впоследствии руководитель следственного органа, с согласия которого подавали ходатайство об аресте, отозвал документ.

По первоначальной версии следствия, она входила в число руководителей компании в Ленобласти, которая реализовывала контрафактный алкоголь. Жертвами метанола стали 45 человек из Сланцевского, Волосовского, Кингисеппского, Приозерского, Гатчинского и Тосненского районов.

Организация хранила спиртное на складе в деревне Трубников Бор. Вся продукция была изъята в качестве вещественных доказательств по уголовным делам, возбужденным по ч.3 ст. 238 УК РФ. В настоящее время арестованы 14 фигурантов. Также СКР 7 октября возбудил уголовное дело о халатности в отношении контролирующих органов, допустивших распространение суррогата.

Артемий Чулков