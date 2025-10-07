Число погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти достигло 45 человек

В настоящее время количество погибших от суррогатного алкоголя в Ленинградской области составило 45 человек. Такие данные привела пресс-служба Следственного комитета России (СКР). В главке отметили, что в контрафактной продукции содержался метиловый спирт.

В ведомстве также сообщили, что по уголовному делу о массовом отравлении были задержаны в Москве еще двое подозреваемых из числа руководства и бенефициаров фирмы, хранившей изъятую силовиками партию алкоголя в Тосненском районе. Следствие намерено ходатайствовать о заключении их под стражу.

Таким образом, число фигурантов достигло 16 человек. Большинству из них вменяют производство и сбыт продукции, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Кроме того, СКР даст правовую оценку действиям (бездействию) контролирующих органов, в связи с чем было возбуждено дело по статье «халатность» (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Работа по установлению и задержанию всех причастных лиц продолжается, добавили в комитете.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся трагедией и «из ряда вон выходящей аварией». Это, по словам представителя Кремля, будет поводом для большего внимания к данной проблеме.

Информация о первых смертях в Ленобласти начала поступать 24 сентября. Подробности — в материале «Ъ-СПб» «Что дед проклятый нам готовит».

