По делу о массовом отравлении спиртным в Ленобласти арестовано 14 обвиняемых

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу очередного обвиняемого в производстве контрафактного алкоголя, повлекшего смерть нескольких десятков человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ) в Ленобласти,— Игоря Софронова. Сегодня же райсуд отправил в изолятор Алексея Илларионова и Владимира Савченко. Вменяемое признал только последний. Во всех случаях сторона защиты возражала против удовлетворения ходатайства следователя, просив избрать более мягкую меру пресечения.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее суд также отправил в СИЗО Владимира Терехова, Сергея Александренка (вину признал) и Алекса-Владимира Нойманна (вину признал частично). Также были арестованы 78-летний Николай Бойцов, 60-летняя Ольга Степанова и другие неназванные лица. На данный момент, как уточнили «Ъ-СПб» в пресс-службах городских и областных судов и в управлении СКР по Ленобласти, по делу о массовом отравлении спиртным заключены под стражу четырнадцать человек.

Информация о первых смертях от суррогатного алкоголя начала поступать 24 сентября. Через два дня в областном комитете по здравоохранению сообщили, что в течение месяца в Сланцевском районе зафиксировано 19 летальных исходов. В организме жертв медики при судебно-химическом исследовании установили высокое содержание метилового спирта.

Всего в регионе, по сведениям на момент публикации, которые приводит ТАСС, число смертей выросло до 38.

Погибшие проживали либо были зарегистрированы в основном в Сланцевском и Волосовском районах, а также в Кингисеппском, Гатчинском, Тосненском и Приозерском районах Ленинградской области. Некоторые из них, как отметили в правоохранительных органах, страдали алкоголизмом и имели низкий материальный достаток.

Прокуратура также провела проверки на пяти складах в Ленобласти, где хранилась спиртосодержащая продукция. Изъято более 5 тыс. литров алкоголя. В частности, обыски прошли на складе в деревне Трубников Бор в Тосненском районе, откуда, по версии следствия, распространялся суррогат.

«Организованы проверки юридических лиц, осуществляющих услуги по вывозу, хранению, уничтожению и утилизации изъятых из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в рамках государственного контракта с федеральной службой "Росалкогольтабакконтроль"»,— сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского и губернатора Александра Дрозденко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся трагедией и «из ряда вон выходящей аварией».

Это, по словам представителя Кремля, будет поводом для большего внимания к данной проблеме. Отвечая на вопрос, нужно ли принимать какие-то дополнительные решения в связи с произошедшим, господин Песков заметил: «Сейчас тоже достаточно строгая регуляторика. Все сразу говорят, что надо что-то дополнительное (принять), но сейчас очень строгие законы».

Среди самых громких подобных случаев можно вспомнить массовую гибель от суррогатного напитка «Мистер Сидр», которая произошла в июне — сентябре 2023 года. Тогда в Нижегородской, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Курганской областях и Удмуртии умерло 50 человек. Недавно суд в Самаре приговорил руководителя производства ООО «Анди» Анара Гусейнова и поставщика сырья Артема Айрапетяна к девяти и восьми годам колонии общего режима соответственно.

Самым крупным такого рода ЧП по числу жертв в истории современной России стало отравление спиртосодержащим средством «Боярышник» в 2016 году в Иркутске: от него скончалось 76 человек, еще 123 — пострадали. Всего за последние девять лет, по официальным данным, было зарегистрировано более 407 тыс. случаев острых отравлений спиртным, из них свыше 111 тыс. — с летальным исходом. Больше всего инцидентов фиксировалось в Чувашии, Алтайском крае, Самарской области и Красноярском крае.

Подробнее о массовом отравлении алкоголем в Ленобласти — в материале «Ъ-СПб» «Что дед проклятый нам готовит».

