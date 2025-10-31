В вузах Кубани и Ставрополья конкурс по IT-специальностям составляет до 50 человек на место

В вузах Краснодарского и Ставропольского краев продолжается рост интереса к IT-специальностям. По данным региональных университетов, в 2025 году конкурс на бюджетные места достигал 20–50 заявлений на место. Несмотря на расширение набора и открытие новых направлений, учебные заведения признают: темпы подготовки специалистов пока отстают от потребностей отрасли, где обновление компетенций происходит значительно быстрее, рассказали «Ъ-Кубань» эксперты.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Кубанский государственный университет в 2025 году поступило 6737 заявлений на IT-направления, что на 13% превышает показатель прошлого года. Количество бюджетных мест выросло до 290, конкурс в среднем составил 23,2 заявления на место. Стоимость коммерческого обучения по IT-программам увеличилась на 20–25% и достигает 189 тыс. руб. за год.

В Кубанском государственном технологическом университете количество заявлений на программы в сфере цифровых технологий увеличилось на 48% — до 17,3 тыс. В среднем на одно место приходилось до 46 претендентов. Стоимость обучения варьируется от 74,8 тыс. до 197 тыс. руб. за год.

В КубГАУ на факультет прикладной информатики было подано более 5 тыс. заявлений при среднем конкурсе 23,5 заявки на место. Стоимость обучения составляет около 97,5 тыс. руб. за полугодие. В вузе отмечают, что по стране сохраняется нехватка не менее 500 тыс. IT-специалистов, а спрос на них растет в условиях ускоренной цифровизации и курса на импортозамещение. По словам представителей университета, интерес абитуриентов высок как к программам по искусственному интеллекту, так и к классическим направлениям подготовки программистов и системных архитекторов.

