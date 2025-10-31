Абитуриенты устремились в IT

В Краснодарском и Ставропольском краях растет популярность IT-образования. В 2025 году в вузах этих регионов на одно место приходилось от 20 до 40–50 заявлений. Эксперты отмечают, что высшие учебные заведения увеличивают набор, открывают новые направления подготовки, но потребности рынка количественно и качественно в полной мере пока не удовлетворяют. Стремительно развивающийся рынок IT-технологий требует от образования большей гибкости и скорости обновления учебных программ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спрос на IT-специалистов растет быстрее, чем предложение

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Спрос на IT-специалистов растет быстрее, чем предложение

В 2025 году на IT-специальности (очная форма обучения, бюджет) Кубанского государственного университета (КубГУ) абитуриенты подали 6737 заявлений. Это на 13% больше, чем годом ранее. При этом количество бюджетных мест увеличилось на шесть единиц — до 290. Конкурс на различные IT-направления варьировался от 14,1 до 41,4 заявления на место, составив в среднем 23,2 заявления на место (в 2024 году — 21). Об этом Guide сообщили в пресс-службе вуза. Стоимость обучения на первом курсе по IT-специальностям за год выросла на 20–25% — до 189 тыс. руб. в 2025/26 учебном году.

В Кубанском государственном технологическом университете (КубГТУ) спрос на все формы обучения по IT-направлениям вырос год к году на 48% — до 17 318 заявлений в 2025 году. На одно место приходилось от 38 до 46 претендентов, рассказали в пресс-службе вуза. Стоимость обучения по IT-направлениям варьируется от 74,8 тыс. до 197 тыс. руб.

По словам ответственного секретаря приемной комиссии Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ) Альберта Магомедтагирова, количество заявлений абитуриентов о приеме на факультет прикладной информатики превысило 5 тыс. Средний конкурс составил 23,5 заявления на место. Стоимость обучения в 2025 году — 97,5 тыс. руб. за полугодие.

Как рассказала декан факультета прикладной информатики КубГАУ Дарья Замотайлова, в России в настоящее время не хватает не менее 500 тыс. IТ-специалистов. Изучая рынок труда, в вузе приходят к выводу, что востребованность таких специалистов, как и программ их подготовки, неуклонно растет. Цифровизация уже не является прерогативой какой-то одной сферы деятельности, а курс на импортозамещение, включая сферу информационных технологий, подчеркивает важность и актуальность IT-профессий, отмечает эксперт. Госпожа Замотайлова обращает внимание, что у абитуриентов популярны как современные программы, например по искусственному интеллекту, так и «классические», по которым готовят разработчиков, проектировщиков, архитекторов, аналитиков и др.

О востребованности IТ-образования говорит и заведующий кафедрой организации и технологии защиты информации факультета математики и компьютерных наук имени профессора Н. И. Червякова Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Вячеслав Петренко. «Это не дань моде, а объективное требование времени. Цифровая трансформация охватила все без исключения отрасли экономики: от промышленности и сельского хозяйства до финансов и здравоохранения. Соответственно, потребность в специалистах, способных создавать, поддерживать и защищать цифровые системы, является абсолютной. Если говорить, например, о защите информации, то здесь спрос на квалифицированные кадры растет быстрее, чем предложение. Киберугрозы становятся все более изощренными, а нормативные требования ужесточаются. Каждый новый закон или инцидент в киберпространстве создает новые рабочие места для выпускников наших программ»,— говорит эксперт.

Проректор по учебной работе КубГТУ, кандидат технических наук Евгений Дьяконов также обращает внимание на рост интереса к вопросам кибербезопасности в различных сферах. По словам спикера, большое значение имеет внедрение программ IТ-образования в программы гуманитарного или иного технического, не связанного с информационными технологиями, профиля. «Основной вызов современности — это своевременное усвоение специалистами разных сфер вопросов цифровой грамотности»,— добавляет господин Дьяконов.

Как отмечает заместитель директора института информационных технологий и инноваций Академии маркетинга и социально-информационных технологий (ИМСИТ) Евгений Рассоха, объем российского рынка образовательных технологий (EdTech) в 2024 году достиг 149 млрд руб., увеличившись на 21% за год. По его словам, IT-сфера устойчиво демонстрирует потенциал для роста даже в условиях экономической неопределенности, сохраняя привлекательность для студентов и инвесторов.

Траекторию обучения персона­лизировали

Говоря об изменении подходов к подготовке специалистов, господин Рассоха отмечает, что современное IТ-образование претерпевает трансформацию с акцентом на проектно-ориентированное обучение, интеграцию реальных кейсов и практических задач от индустриальных партнеров. Программы дополняются модулями по Data Science (раздел информатики, изучающий проблемы анализа, обработки и представления данных в цифровой форме), машинному обучению, кибербезопасности и DevOps (методология автоматизации технологических процессов сборки, настройки и развертывания программного обеспечения), которые за последние пять-семь лет стали стандартом.

Кроме того, сохраняется акцент на развитии soft skills — таких как коммуникация, проектное мышление и Agile/Scrum-методологии (техники управления проектами),— критически необходимых для успешной профессиональной деятельности. Вузы активно сотрудничают с ведущими IТ-компаниями, создавая базовые кафедры и привлекая практиков для повышения качества образования.

Декан факультета компьютерных технологий и прикладной математики КубГУ Александр Колотий считает, что искусственный интеллект (ИИ) — один из ключевых трендов в образовании последних лет. В самом университете создан Центр искусственного интеллекта (Центр ИИ КубГУ), который ведет подготовку по двум новейшим программам: «Искусственный интеллект и аналитика данных» и «Современные методы машинного обучения и компьютерного зрения».

Заведующая кафедрой анализа данных и искусственного интеллекта Кубанского государственного университета, доктор технических наук Анна Коваленко отмечает, что нейросети и ИИ начинают применяться не только как учебные дисциплины, но и как инструменты преподавания. В образовательном процессе КубГУ, по словам спикера, используют нейросети для поддержки принятия решений при оценке курсовых и дипломных работ, мониторинга успеваемости, что существенно ускоряет проверку заданий и раннее выявление пробелов в знаниях. «На их основе происходит корректировка учебных программ, генерация тестов, заданий и интерактивных упражнений с учетом уровня подготовки студентов, создаются индивидуальные учебные траектории. То есть ИИ-системы уже выступают вспомогательными "ассистентами" преподавателей. При этом в рамках учебных программ студенты изучают устройство нейросетей и машинного обучения как профильные дисциплины — крупнейшие университеты России создают Центры ИИ»,— рассказала госпожа Коваленко.

Вячеслав Петренко рассказал, что нейросети и искусственный интеллект в учебном процессе используются в двух основных ипостасях. Во-первых, как инструмент обучения — внедряются AI-тренажеры и симуляторы кибератак, которые позволяют студентам отрабатывать навыки в безопасной, но приближенной к реальности среде. Нейросети, по словам спикера, помогают создавать персонализированные траектории обучения, адаптируя материал под скорость восприятия каждого студента. «Во-вторых, и это особенно важно для нас, нейросети стали объектом изучения, поскольку безопасность AI-систем — это уже не футуристическая концепция, а насущная необходимость. Пока это не повсеместная практика, но вектор задан четко»,— заключил господин Петренко.

Ускорить процесс обновления

Говоря о проблемах в отрасли, Дарья Замотайлова отмечает, что одной из самых больших трудностей последних лет стал активный переход на отечественное программное обеспечение. По словам спикера, за продолжительное количество времени использования конкретных операционных систем, сред разработки и инструментов преподаватели к ним привыкли и досконально изучили, эффективно интегрировав их в образовательный процесс. «Однако с этим вызовом наш факультет успешно справился, приобретя при этом достаточно большое количество отечественных партнеров. Плавный переход продолжается и сейчас, но мы в этом видим уже только положительные стороны»,— добавила спикер.

Евгений Дьяконов отмечает, что естественным аспектом является постоянная попытка успеть за актуальными тенденциями в дисциплинах, что влечет за собой постоянно возникающую потребность в новых компетенциях, кадрах, новых видах оборудования и ПО и умении ими пользоваться. Это процесс, говорит спикер, естественный для образования и успехи в нем непосредственно у КубГТУ хорошие — преподаватели постоянно проходят повышение квалификации, а студенты обеспечиваются необходимыми программными продуктами.

Евгений Рассоха одной из основных проблем считает дефицит высококвалифицированных преподавателей-практиков, что связано с более высокой оплатой труда в компаниях по сравнению с академической сферой. Также спикер выделил потребность в специализированном оборудовании (GPU-серверах для обучения моделей) и лицензионном программном обеспечении, что требует значительных инвестиций. «При этом скорость обновления знаний чрезвычайно высока, что требует гибких и коротких образовательных циклов, а также тесного взаимодействия с индустрией для оперативной актуализации учебных программ»,— заявил представитель ИМСИТ.

Рынок требует больше

Вячеслав Петренко отмечает, что дефицит кадров в отрасли, и особенно в информационной безопасности, сохраняется и будет только нарастать. «Вузы увеличивают прием, открываются новые программы, но рынок поглощает всех выпускников, причем часто еще на стадии преддипломной практики. Проблема не только в количестве, но и в качестве»,— рассказал представитель СКФУ.

По словам господина Петренко, уровень подготовки выпускников серьезно вырос за последние годы, но он неоднороден. Лучшие студенты, которые активно участвовали в проектах, хакатонах и стажировках, приходят в компании полностью готовыми к работе. Однако есть и те, кому требуется значительная «доучивающая» адаптация на рабочем месте.

Анна Коваленко также отмечает, что количество выпускников IТ-программ растет, но пока не успевает за спросом. Согласно официальной статистике, в 2023 году в вузах страны было принято свыше 126 тыс. студентов на бюджетные места по IТ-специальностям. Тем не менее ежегодный выпуск IТ-кадров (с учетом вузов и колледжей) составляет порядка 90 тыс. человек, что заметно меньше даже минимальных оценок потребности. «В Краснодарском крае и сопредельных регионах выпускников IТ-специальностей также много, однако, учитывая упомянутый дефицит кадров (в десятки раз превышающий ежегодный выпуск), нельзя сказать, что предложение полностью покрывает спрос. На данный момент число мест в университеты на IТ-специальности растет, но рынок труда все еще испытывает острую нехватку специалистов, особенно в быстроразвивающихся областях (например, ИИ и кибербезопасность)»,— рассказывает Анна Коваленко.

Основной проблемой работодателей, по мнению Дарьи Замотайловой, является даже не количество выпускников IТ-направлений в целом, а количество конкретных специалистов, попадающих на рынок труда. «Потребности работодателей часто меняются в процессе подготовки выпускника: сегодня отрасль или конкретное IТ-предприятие особо нуждаются, например, в разработчиках, а завтра проекты требуют большего количества аналитиков»,— поясняет Дарья Замотайлова.

Александр Колотий заключает, что IТ-образование востребовано как никогда, потому что цифровизация определяет развитие всех отраслей экономики. Но в новых реалиях изменился «продукт», который считается востребованным. Рынку, считает спикер, нужен не просто «человек с дипломом», а квалифицированный специалист с актуальными навыками. Ключевой тренд — непрерывное обучение (lifelong learning). «Технологии развиваются так быстро, что полученное пять лет назад образование безнадежно устаревает. Успешный IТ-специалист должен учиться постоянно»,— подытожил декан факультета компьютерных технологий и прикладной математики КубГУ.

В ожидании консолидации

Как считает Евгений Рассоха, будущее образовательных программ связано с глубокой персонализацией траекторий обучения, интеграцией ИИ как персональных тьюторов, а также развитием форматов непрерывного образования. Ожидается, по словам спикера, консолидация ресурсов через создание межвузовских IТ-центров и школ, что позволит концентрировать академический и практический потенциал для конкуренции на федеральном и международном уровне. Южный федеральный округ, по мнению представителя ИМСИТ, обладает значительным потенциалом, который подкрепляется сильной академической базой и высоким интересом молодежи к технологиям.

По мнению Дарьи Замотайловой, все больше в IТ-образование будут входить искусственный интеллект и другие цифровые сквозные технологии. «На это надо ориентироваться уже сейчас, в том числе организовав подготовку педагогического состава для реализации новых компонентов образовательных программ»,— считает эксперт.

Вячеслав Петренко уверен, что отрасль ждет дальнейшая конвергенция дисциплин, где IТ будут неразрывно связаны с биологией, когнитивистикой и инженерией. На первый план окончательно выйдут гибкие навыки, а технологии иммерсивного обучения вроде VR и AR позволят создавать уникальные учебные среды. «IТ-образование перестает быть узкопрофессиональным и становится формой новой грамотности. И для подготовки профессионалов, способных обеспечивать цифровой суверенитет и безопасность, необходим прочный треугольник партнерства между государством, вузами и бизнесом»,— заключает эксперт.

Вячеслав Рыжков