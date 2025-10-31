РБК: в России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

Новым пользователям Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) перестали приходить СМС-сообщения и звонки. Первым об этом сообщил Telegram-канал «Код Дурова», позднее информацию подтвердил источник РБК.

Издание пишет, что его источник «в отрасли информационной безопасности» подтвердил сведения «Кода Дурова»: от мобильных операторов власти якобы потребовали прекратить передачу звонков и СМС новым пользователям со стороны подрядчиков Telegram и WhatsApp. «Код Дурова» при этом писал, что на некоторые российские номера СМС продолжают приходить, на другие — нет.

На прошлой неделе жители регионов начали массово жаловаться на сбои в работе Telegram и WhatsApp. Роскомнадзор подтвердил, что принимал «меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров». Накануне крымский оператор «Волна» сообщил об ограничениях в работе иностранных мессенджеров, однако позднее заявил, что причиной был сбой. Роскомнадзор заявил, что не блокирует мессенджеры в Крыму.