Сбои в работе WhatsApp начались в Сибири и Поволжье

Российские пользователи WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) массово жалуются на сбои в работе мессенджера. Накануне о неполадках сообщали преимущественно жители южных регионов страны. В среду начали поступать сообщения из регионов Поволжья и Сибири.

Согласно публикациям региональных СМИ, неполадки в работе приложения фиксируют сегодня в Башкирии и Татарстане. Также жалобы поступают из Приморья, пишет издание Primpress. О сбоях сообщают «АиФ Омск», сахалинский Astv.ru, новосибирский NGS.ru и другие региональные издания.

Роскомнадзор сегодня подтвердил ограничение работы WhatsApp и Telegram в России. В ведомстве заявили, что принимают меры для противодействия телефонным мошенникам.

