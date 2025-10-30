В Крыму подтвердили «частичное ограничение» работы Telegram и WhatsApp

Крымский мобильный оператор «Волна» сообщил об ограничениях в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России). Оператор сослался на решения Роскомнадзора.

«Работа Telegram и WhatsApp в Крыму частично ограничена, — приводит "Ъ Кубань-Черноморье" заявление пресс-службы. — Меры по блокировке данных приложений предпринимает Роскомнадзор».

В компании добавили, что «это касается абонентов всех операторов и провайдеров России».

На официальной странице оператора в VK пользователи оставляют жалобы на работу мобильного интернета в целом. Согласно сообщениям, не прогружаются даже сайты из «белого списка». Представители «Волны» на это отвечают, что Минсвязи Крыма уже предупреждало о возможных перебоях: «В целях обеспечения безопасности могут наблюдаться кратковременные отключения мобильного интернета».

На прошлой неделе из южных регионов России начали поступать жалобы на сбои в работе Telegram и WhatsApp. Позднее о сбоях начали сообщать в Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке. Роскомнадзор тогда подтвердил, что «принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров».