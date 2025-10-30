Оператор объяснил ограничение работы Telegram и WhatsApp в Крыму

Оператор мобильной связи «Волна» сообщил, что прежде опубликованная информация о возможных ограничениях WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) и Telegram не являлась заявлением об их блокировке. Пресс-служба компании заявила, что мессенджеры перестали работать из-за сбоя.

«Прочтение данной информации в подобном ключе не является корректным. Проблемы в работе иностранных мессенджеров, в частности Telegram, вызваны кратковременным техническим сбоем в работе самого сервиса»,— уточнили в компании.

Ранее «Волна», сославшись на решения Роскомнадзора, сообщила об ограничениях в работе мессенджеров. В компании добавили, что «это касается абонентов всех операторов и провайдеров России».

Александр Дремлюгин, Симферополь