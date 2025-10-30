Роскомнадзор: мессенджеры Telegram и WhatsApp в Крыму не блокируются

Роскомнадзор заявил, что не блокирует мессенджеры Telegram и WhatsApp в Крыму, несмотря на сообщения о частичных ограничениях. Ведомство уточнило, что эти сервисы продолжают работать в регионе.

Ранее пресс-служба телеком-оператора «Волна» сообщила «РИА Новости» о возможных ограничениях в работе мессенджеров в Крыму. «Роскомнадзор не блокирует названные сервисы»,— сообщила пресс-служба ведомства.

Роскомнадзор ранее сообщал, что ограничивает доступ к Telegram и WhatsApp в некоторых южных регионах страны. Это делается, как пояснили в ведомстве, по требованию правоохранительных органов, в том числе для пресечения диверсией.