Налоговые поступления от самозанятых на Кубани выросли на 55% за год

Налоговые отчисления от самозанятых граждан в Краснодарском крае продемонстрировали рекордный рост. Как рассказали «Ъ-Кубань» в УФНС России по региону, за девять месяцев 2025 года в бюджет поступило 4,5 млрд руб. налога на профессиональный доход (НПД), что на 55% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, когда было собрано 2,9 млрд руб.

Количество плательщиков НПД в Краснодарском крае продолжает устойчиво увеличиваться. По состоянию на 1 сентября 2025 года зарегистрировано 715 тыс. самозанятых, что на 18% больше, чем годом ранее (607 тыс. человек). В налоговой службе отмечают, что наиболее популярными видами деятельности среди самозанятых остаются маникюр и педикюр, строительство и ремонт, пассажирские и грузовые перевозки, аренда квартир, а также торговля самостоятельно произведенными товарами.

Специальный налоговый режим НПД, напоминают в УФНС, создан для легализации деятельности самозанятых и предусматривает льготные условия работы. Для плательщиков установлены пониженные ставки: 4% с доходов от физических лиц и 6% с доходов от юридических лиц и ИП. Режим также освобождает от необходимости сдачи отчетности и использования онлайн-касс, а при регистрации предоставляет налоговый вычет в размере 10 тыс. руб.

По прогнозам налоговой службы, по итогам 2025 года уровень поступлений НПД ожидается не ниже показателей прошлого года.

Мария Удовик