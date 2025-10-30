Главные новости за 30 октября. Кавказ

В Кисловодске сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в участии в деятельности запрещенной террористической организации. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). По ней жителю Ставропольского края может грозить до 20 лет лишения свободы.

Арбитражный суд Ставропольского края утвердил мировое соглашение между ООО «Пятигорский ипподром» и кредиторами, прекратив производство по делу о банкротстве предприятия. Согласно достигнутой договоренности, ипподром обязался погасить долги в течение 30 дней с момента утверждения соглашения судом. Управлению по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края будет выплачено 400 тыс. рублей, ООО «Консалт» — 7 млн руб., Дмитрию Кайшеву — 7 млн руб., Юрию Ткачеву — 292,4 тыс. руб.

Группа нетрезвых молодых людей повредила историческую Старую сцену в Курортном парке Ессентуков — памятник архитектуры 1902 года постройки. Инцидент произошел ночью. Вандалы сломали ограждение объекта культурного наследия, разбили стекла и вступили в конфликт с дежурными.

Прокуратура Ленинского района Ставрополя закрыла ночной караоке-клуб на цокольном этаже жилого дома из-за систематических нарушений санитарных норм и регионального законодательства о тишине.

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело по статье 264 часть 3 УК РФ по факту ДТП с экскурсионным автобусом, в котором пострадали 11 детей и их педагог, а водитель легкового автомобиля погиб.