В Ставрополе прокуратура закрыла ночной клуб

Прокуратура Ленинского района Ставрополя закрыла ночной караоке-клуб на цокольном этаже жилого дома из-за систематических нарушений санитарных норм и регионального законодательства о тишине, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Течинский, Коммерсантъ Фото: Александр Течинский, Коммерсантъ

Проверка выявила ежедневный шум после 23 часов в виде громкой музыки и грохота, мешавших жителям спать. В ответ на многочисленные жалобы прокуратура обратилась в суд с требованием запретить деятельность заведения в ночное время. Суд поддержал требования прокуратуры — деятельность клуба прекращена. Нарушения фиксировались ежедневно, что нарушало федеральные санитарно-эпидемиологические нормы и нормы регионального закона о тишине, согласно которым шумовой режим после 23 часов должен строго соблюдаться.

Решение суда стало следствием жалоб жителей многоквартирного дома, где расположен клуб. Прокуратура Ленинского района выступила инициатором закрытия, подчеркнув важность защиты права граждан на спокойствие и покой в ночное время. По итогам проверки и суда деятельность клуба прекратилась, что позволило восстановить нормальный отдых жителей дома.

Станислав Маслаков