На Ставрополье завели уголовное дело после ДТП с 11 пострадавшими детьми

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело по статье 264 часть 3 УК РФ по факту ДТП с экскурсионным автобусом, в котором пострадали 11 детей и их педагог, а водитель легкового автомобиля погиб, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Авария произошла 29 октября около 14:50 на 334-м километре федеральной трассы «Кавказ». Водитель «Лада Гранта», двигаясь по маршруту, наехал на тросовое ограждение, после чего столкнулся с микроавтобусом Mercedes, в котором находились 18 детей, сопровождавший педагог и водитель. Пострадавших доставили в Минераловодскую районную больницу, двое госпитализированы, они получили травмы средней степени тяжести.

По информации краевого МВД, уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека – погиб водитель легковушки.

По данным регионального Минздрава, всего пострадали 11 детей и один педагог, что значительно превышает первоначальное число пострадавших в семь человек. По словам главы Ставрополья Владимира Владимирова, перевозка детей была организована согласно правилам, экскурсия проходила в село Крымгиреевское, куда школьники направлялись на «Оленью ферму». ДТП случилось на обратном пути.

Прокуратура Ставрополья начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, пассажирских перевозках и защите прав несовершеннолетних. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Все дети, не нуждающиеся в госпитализации, были уже возвращены домой. Расследование обстоятельств аварии продолжается, внимание уделяют соблюдению мер безопасности при транспортировке групп детей.

Станислав Маслаков