Нетрезвая молодежь устроила погром в Курортном парке Ессентуков

Группа нетрезвых молодых людей повредила историческую Старую сцену в Курортном парке Ессентуков — памятник архитектуры 1902 года постройки. Инцидент произошел ночью. Вандалы сломали ограждение объекта культурного наследия, разбили стекла и вступили в конфликт с дежурными. Об этом сообщил глава Ессентуков Владимир Крутников в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Любашенко Фото: Валентина Любашенко

По словам главы города, коммунальные службы начали работы по демонтажу поврежденных стекол и устранению последствий вандализма.

«Старая сцена представляет собой летний театр, возведенный в 1902 году. Автором проекта выступил архитектор, создавший Лермонтовскую и Пушкинскую галереи. На протяжении многих десятилетий площадка служила главным концертным местом курорта»,— пояснил чиновник.

По словам мэра, молодые люди объяснили свои действия поисками места для досуга. «Инцидент вызван безответственным поведением молодежи»,— отметил господин Крутников.

Правоохранители проводят расследование для привлечения виновных к ответственности за порчу городского имущества и нарушение общественного порядка. Происшествие актуализировало вопросы организации молодежного досуга и обеспечения безопасности исторически значимых объектов.

Валентина Любашенко