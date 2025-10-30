Пятигорский ипподром избежал банкротства благодаря мировому соглашению

Арбитражный суд Ставропольского края утвердил мировое соглашение между ООО «Пятигорский ипподром» и кредиторами, прекратив производство по делу о банкротстве предприятия. Опредление суда опубликовано в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Процедура банкротства была инициирована заявлением Дмитрия Кайшева. 10 июня 2024 года в отношении компании ввели процедуру наблюдения, временным управляющим назначили Светлану Ломакину.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Пятигорский ипподром» зарегистрировано в 1999 году в Пятигорске Ставропольского края. Основной вид деятельности — деятельность по организации заключения пари. Головная компания — ООО «Пари Инжинеринг Рус». Уставный капитал компании — 120 млн руб., активы — 1,1 млрд руб. Убыток предприятия за 2024 год составил 2,3 млн руб.

3 сентября 2025 года состоялось собрание кредиторов, на котором участвовали держатели 100% установленных требований. Участники единогласно приняли решение о заключении мирового соглашения. Представителем кредиторов для подписания документа утвердили Марию Лысикову — генерального директора ООО «Консалт».

Общий размер задолженности предприятия составлял 30,3 млн руб. По условиям соглашения эта сумма была существенно сокращена благодаря частичному прощению долгов со стороны ООО «Консалт» и Дмитрия Кайшева.

Согласно достигнутой договоренности, ипподром обязался погасить долги в течение 30 дней с момента утверждения соглашения судом. Управлению по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края будет выплачено 400 тыс. рублей, ООО «Консалт» — 7 млн руб., Дмитрию Кайшеву — 7 млн руб., Юрию Ткачеву — 292,4 тыс. руб.

К моменту рассмотрения дела должник погасил вознаграждение временного управляющего и связанные с процедурой расходы. Компания также представила справки об отсутствии задолженности по обязательным платежам перед бюджетом.

Суд признал, что заключенное соглашение соответствует требованиям закона о банкротстве, и прекратил производство по делу.

Тат Гаспарян