Суд в Петербурге отклонил апелляции музыкантов группы «Стоптайм» о первом аресте

Санкт-Петербургский городской суд отклонил апелляции певицы Дианы Логиновой (Наоко), а также гитариста и барабанщика группы «Стоптайм» Александра Орлова и Владислава Леонтьева. Музыканты хотели оспорить первый арест, пишет MR7.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Речь идет о решениях Дзержинского райсуда от 16 октября. Тогда по ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового пребывания граждан, повлекшая нарушение общественного порядка) он назначил Диане Логиновой 13 суток ареста. Аналогичное наказание получил Александр Орлов, Владиславу Леонтьеву дали 12 суток.

Поводом стал уличный концерт возле станции метро «Площадь Восстания» 11 октября. Суд посчитал, что своим выступлением музыканты организовали «массовое одновременное пребывание граждан, являющееся публичным мероприятием, в количестве не менее 70 человек, с использованием звукоусиливающей аппаратуры, а именно исполняла песню, не согласовав данное культурно-массовое мероприятие в установленном порядке с администрацией г. СПб».

Кроме того, по версии обвинения, в ходе проведения акции «наступили негативные последствия, а именно было нарушено движение пешеходов, а также доступ граждан к объектам транспортной инфраструктуры».

Накануне суд снова отправил Диану Логинову под административный арест на 13 суток по ст. 20.2.2 КоАП РФ, а за день до этого Ленинский районный суд Санкт-Петербурга признал Логинову виновной по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ) и оштрафовал на 30 тыс. рублей.

Подробнее о деле Дианы Логиновой — в материале «Ъ-СПб» «Репертуар подвел под статью».

Артемий Чулков