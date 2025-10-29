Точечные выбросы мазута обнаружили на побережье Анапы

На пляже «Высокий берег» в Анапе в ходе утреннего мониторинга 29 октября обнаружили точечные выбросы мазута в виде мелкой фракции. Специалисты уже приступили к очистке территории, сообщает Оперштаб Краснодарского края.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

«На остальных участках побережья Анапы свежих выбросов нефтепродуктов не обнаружено»,— говорится в публикации.

Накануне небольшие выбросы мазута обнаружили на двух участках пляжей Анапы — в станице Благовещенской и на Бугазской косе. Были оперативно организованы работы по очистке территорий. Днем ранее новых выбросов на побережье Анапы и Темрюкского района не было.

Около 230 т замазученного грунта вывезли с 25 октября в пункт временного накопления в хуторе Воскресенском Анапы.

В середине декабря 2024 года во время шторма в Керченском проливе затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», из которых в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

Анна Гречко