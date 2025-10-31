Аренда недвижимости ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» планирует проведение аукциона в электронной форме методом пошагового повышения начальной цены на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества «здание вокзала», общей площадью 688,3 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский кр., г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, дом №113.

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Цель использования — организация общественного питания.

Начальная цена торгов составляет 755 800,00 рублей (с учетом НДС).

Состояние здания удовлетворительное, требуется ремонт. Инженерные коммуникации: электроснабжение, водоснабжение и водоотведение.

Информация об Объекте недвижимого имущества размещена на официальном сайте Недвижимость РЖД:

https://property.rzd.ru/ru/7395/page/14897?id=35112

Договор аренды заключается по результатам аукциона с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».

Дополнительную информацию о проведении аукциона, объекте, его осмотре можно получить по телефону: 8(863)259-00-26 или по адресу электронной почты nri_KarachentsevaAS@skzd.rzd.ru

