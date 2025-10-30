Крым обгоняет Кубань в борьбе за межрегиональных покупателей жилья

Крымский рынок недвижимости активно привлекает межрегиональных покупателей жилья, составляя серьезную конкуренцию Краснодарскому краю. Об этом заявил руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик на круглом столе «РБК Краснодар».

По словам эксперта, данная тенденция заметно влияет на ситуацию на Кубани, которая традиционно сильно зависела от покупателей из других российских регионов.

Сейчас девелоперские проекты реализуются в 44 населенных пунктах Крыма, и их количество постоянно увеличивается. Для сравнения: в Краснодарском крае подобных локаций насчитывается 36.

«Очевидно, что Крым будет серьезно конкурировать с Кубанью в части иногородних покупателей»,— подчеркнул господин Холопик.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае за январь—сентябрь 2025 года введено свыше 4,6 млн кв. м жилья, из них около 3 млн кв. м пришлось на индивидуальные дома, а 1,6 млн кв. м — на многоквартирные.

Анна Гречко