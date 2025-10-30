Над Черным морем и Крымом сбили БПЛА

В небе над Крымом и акваторией Черного моря силы ПВО перехватили украинские дроны. Об этом заявили в Минобороны России.

В период с 11:00 до 15:00 30 октября над российскими регионами сбили 30 вражеских БПЛА. Четыре беспилотника перехватили и уничтожили над Крымом, один БПЛА ликвидировали над Черным морем.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в ночь на 30 октября дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Четыре дрона были сбиты над территорией Республики Крым.

София Моисеенко