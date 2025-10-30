Над Крымом за ночь сбили четыре беспилотника

В ночь на 30 октября дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как уточнили в Министерстве обороны России, четыре дрона были сбиты над территорией Республики Крым.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Помимо этого, 48 беспилотников перехвачено над Брянской областью, 21 — над Воронежской, 16 — над Нижегородской, 15 — над Калужской, 14 — над Ростовской и 10 — над Курской. По данным Минобороны, девять аппаратов уничтожены в Московском регионе, включая шесть летевших в направлении столицы.

Днем ранее в Симферополе произошел пожар после удара БПЛА по емкости с горюче-смазочными материалами. Пострадавших в результате атаки нет. На месте работают экстренные службы.

Анна Гречко