Судовладелец ушел с носом

ЗАО «Волгатранснефть» — судовладелец потерпевшего крушение у Керченского пролива танкера «Волгонефть-239» — не смогло через суд оспорить приказ и. о. капитана порта Кавказ Евгения Скорченко о передаче правительству Крыма обязанностей по подъему носовой части танкера «Волгонефть-239». Компания вовремя не предоставила порту соответствующую документацию. По версии судовладельца, ему помешали погодные условия и другие факторы. Но эти доводы не убедили суды двух инстанций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд отклонил жалобу ЗАО «Волгатранснефть» на решение Арбитражного суда Краснодарского края, который установил, что и.о. капитана морского порта Кавказ Евгений Скорченко обоснованно потребовал от правительства Республики Крым утилизировать носовую часть затонувшего танкера «Волгонефть-239». Передача субъекту этой обязанности связана с тем, что судовладелец в установленный срок не представил в ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря» документацию на подъем части судна.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. «Волгонефть-239» переломился по миделю в районе третьего-четвертого танков (отсеки хранения топлива). Всего у «Волгонефти-239» было восемь танков. В кормовой части осталось четыре, работы по откачке мазута из них завершили 25 января. Носовая часть еще с четырьмя танками находится на глубине 17—23 м. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, последствия которого устраняют до сих пор.

Согласно материалам дела, на следующий день после кораблекрушения и.о. капитана порта Кавказ Евгений Скорченко издал приказ о разработке документации по удалению судна, обозначив срок — до 16 февраля 2025 года. Однако общество не успело к этой дате. Капитан продлил срок до 3 марта 2025 года, но ЗАО «Волгатранснефть» не представило документацию и в этот срок, ссылаясь на невозможность провести водолазные работы из-за погодных условий. Вместе с тем журнал контроля за метеоусловиями показал, что работы были возможны, установил суд.

И.о. капитана морского порта обратился к правительству Республики Крым с требованием удалить носовую часть корабля, так как она, согласно заключению Росприроднадзора, создает угрозу морской среде.

Как писал «Ъ» в июне 2025 года, представитель судовладельца в ходе судебного слушания пояснял, что причиной задержки при разработке документации стали действия Морспасслужбы, проводившей предварительное обследование затонувшего объекта. По озвученной в суде версии судовладельца, Морспасслужба ошибочно рекомендовала поднять носовую часть танкера вместе с оставшимся в резервуарах мазутом, что, по мнению судовладельца, создает риски повторного разлива, оставшегося в резервуарах танкера мазута в количестве 878 кубометров. Судовладелец заказал альтернативный проект, что привело к затягиванию сроков разработки документации.

Еще одной причиной, по которой компания «Волгатранснефть» заказала собственный проект подъемных работ, стала стоимость операции, рекомендованная Морспасслужбой, пояснил представитель судовладельца. По его словам, заявленные затраты на операцию составили более 600 млн руб. По подсчетам компании, реальная стоимость работ не превышает 110 млн руб.

В суде судовладелец утверждал, что в случае отстранения судовладельца от работ и реализации планов по смете в размере 600 млн руб. страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения.

«Это нанесет бюджету РФ ущерб, так как у судовладельца недостаточно собственных средств для покрытия расходов. Отказ в страховой выплате также лишит РФ права на выплаты за счет международного фонда компенсации ущерба от разлива нефти в размере, эквивалентном 15 млрд руб.»,— заявил представитель судовладельца.

Перед тем, как обратиться с иском в суд, представители компании «Волготранснефть» рассказали ТАСС, что носовая часть «Волгонефти-239» находится в «нормальном состоянии», грузовые танки герметично закрыты, выхода наружу мазута не наблюдается. На тот момент состояние носовой части, по мнению судовладельца, позволяло использовать технологию откачки груза из-под воды и последующее удаление останков судна.

Такой метод гарантирует соблюдение экологических норм без использования дорогостоящих сооружений типа коффердам (непроницаемых отсеков, разделяющих соседние помещения на судне), утверждал представитель компании-судовладельца. По его словам, работы по ликвидации последствий аварии за счет средств ЗАО «Волготранснефть» позволило бы сэкономить «многие миллиарды рублей» государственных средств.

В августе 2025 года стало известно, что в Новороссийске завершается сборка трех коффердамов для обломков затонувших «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».

Наталья Решетняк