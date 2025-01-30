Владелец «Волгонефти-239» рассказал о действиях капитана после разлома танкера

Капитан танкера «Волгонефть-239» после того, как судно во время шторма в Керченском проливе 15 декабря разломилось на две части, решил не эвакуироваться, а отогнать кормовую часть судна на мель. Об этом сообщили ТАСС в ЗАО «Волгатранснефть», которое владеет судном.

«Капитан... в данной аварийной ситуации принял единственно правильное решение, предотвратил дальнейшее крушение судна и дальнейший разлив нефтепродуктов. Действия капитана и команды привели к сохранению оставшегося в четырех танках груза в количестве более чем 2 тыс. т целым»,— говорится в сообщении компании.

По данным судовладельца, в 10:20 мск 15 декабря «Волгонефть-239» переломился по миделю в районе третьего-четвертого танков (отсеки хранения топлива). В 13:07 мск капитан вывел кормовую часть на мель в 10–15 м от береговой линии у мыса Панагия.

Всего у «Волгонефти-239» было восемь танков, в кормовой части осталось четыре. Работы по откачке мазута из этих четырех танков завершили 25 января. Носовая часть с другими четырьмя танками затонула неподалеку от района якорной стоянки танкера во время шторма в Керченском проливе на глубине 17–23 м. Ее планируют поднять до 31 марта. Обе затонувшие части второго разломившегося танкера «Волгонефть-212» обследованы, утечек мазута в последнее время обнаружено не было.

Подробности ЧП — в материале «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».