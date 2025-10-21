Жители юга России пожаловались на неработающие Telegram и WhatsApp

Мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) перестали работать на юге России, включая Ростов-на-Дону. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на своих корреспондентов в регионах.

Сообщается, что сбой произошел во вторник днем. В Ростове-на-Дону пользователи столкнулись с проблемами даже при наличии проводного интернета, использование VPN тоже не помогло. В Краснодарском крае мессенджеры работают с перебоями, передает агентство. В Махачкале и Пятигорске корреспонденты «РИА Новости» сообщили, что с VPN мессенджеры функционируют нормально, а без него не работают. Жалобы на работу мессенджеров поступают в основном из Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей, пишет 74.ru.

В Роскомнадзоре информацию о перебоях в работе мессенджеров не комментировали.