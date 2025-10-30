Польша второй день подряд заявляет о перехвате российского самолета над Балтийским морем

Польские истребители МиГ-29 сегодня перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, не приведя подробностей, передает Reuters.

Польские власти второй день подряд говорят о перехвате российских самолетов над Балтийским морем: 29 октября два польских истребителя перехватили разведывательный самолет Ил-20. Оперативное командование вооруженных сил Польши уточняло, что самолет не нарушил воздушное пространство страны. Минобороны РФ инциденты не комментировало.

В странах НАТО обсуждают возможности сбивать российские самолеты за нарушение воздушного пространства. На прошлой неделе генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс готов пойти на такой шаг.

Подробности — в материале «Ъ» «МиГ среди ясного неба».