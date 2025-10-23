Рютте: НАТО будет готов сбивать самолеты РФ только в случае угрозы

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс будет перехватывать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство стран-членов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Однако, по словам господина Рютте, уничтожать самолеты будут только в случае прямой угрозы, в противном случае — просто выведут за пределы воздушного пространства.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал безответственными заявления о готовности НАТО сбивать российские самолеты.

Обсуждения возможности сбивать российские самолеты в странах НАТО начались после того, как Польша и Эстония обвинили Россию в нарушении воздушного пространства в сентябре. В Швеции заявили, что готовы разрешить сбивать военные самолеты РФ. Кремль считает подобные заявления серьезной эскалацией.