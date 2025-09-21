МиГ среди ясного неба

Страны НАТО напуганы активностью вооруженных сил РФ в Балтийском регионе. В субботу, 20 сентября Минобороны РФ опровергло заявление Эстонии о нарушении российскими МиГами воздушного пространства этой страны. Тем не менее Таллин посчитал нужным активировать четвертую статью устава НАТО, предусматривающую консультации с союзниками в случае угрозы безопасности. Руководство Литвы и Чехии и вовсе призвало сбивать российские истребители. Президент США Дональд Трамп высказался осторожно, заявив, что не владеет полной информацией, но ситуация «может обернуться большими проблемами».

Инцидент с тремя российскими истребителями МиГ-31, еще больше накаливший отношения России и НАТО после недавней истории с беспилотниками в воздушном пространстве Польши, произошел утром 19 сентября. Версии произошедшего кардинально расходятся: Таллин обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства страны, в то время как Москва заявляет о плановом полете в строгом соответствии с нормами международного права.

Первым забил тревогу премьер-министр Эстонии Кристен Михал, в пятницу утром сообщивший, что пролетевшие над Финским заливом три МиГ-31 «находились в воздушном пространстве Эстонии 12 минут». «Истребители НАТО отреагировали, и российские самолеты были вынуждены покинуть воздушное пространство Эстонии»,— заявил премьер Михал.

В связи с инцидентом в МИД Эстонии был немедленно вызван временный поверенный в делах Российской Федерации. Кроме того, Таллин решил задействовать четвертую статью устава НАТО, предусматривающую возможность консультаций с союзниками в случае возникновения угрозы безопасности одному из союзников.

«Мы считаем необходимым запросить консультации НАТО в соответствии со ст. 4 Устава для обсуждения дальнейших действий союзников»,— заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Таллин запросил также экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения инцидента. Оно назначено на понедельник, 22 сентября.

Через час после официальных заявлений Таллина о полете российских самолетов пресс-секретарь НАТО Алисон Арт обвинила Москву в нарушении воздушного пространства Эстонии.

Не стало отмалчиваться и руководство Евросоюза, усмотревшее в инциденте еще один аргумент в пользу реализации обнародованной ранее программы милитаризации Европы, а также усиления санкционного давления на Россию. «Европа поддерживает Эстонию перед лицом последнего нарушения Россией нашего воздушного пространства. Мы будем решительно реагировать на каждую провокацию, одновременно укрепляя восточный фланг. По мере роста угроз будет усиливаться и наше давление. Я призываю лидеров ЕС оперативно одобрить наш 19-й пакет санкций»,— заявила в тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В свою очередь, глава Евросовета Антониу Кошта пообещал, что страны ЕС обсудят коллективный ответ на действия России на неофициальном заседании Европейского совета в Копенгагене 1 октября.

В заявлении Минобороны РФ, распространенном 20 сентября, разъясняется, что полет трех российских истребителей проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами других государств не происходило, что подтверждено средствами объективного контроля.

«Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло»,— заявило Минобороны РФ.

По словам российских военных, полет МиГ-31 из Карелии на аэродром в Калининградской области был плановым.

Разъяснение Минобороны РФ, впрочем, нисколько не охладило страсти. «Мы должны действовать всерьез. Турция показала пример десять лет назад. Есть над чем задуматься»,— написала в соцсети Х глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене, напомнив о том, как в 2015 году Турция на границе с Сирией сбила российский Су-24. Апеллируя к этому примеру десятилетней давности, глава Минобороны Литвы фактически призвала сбивать российские истребители, если НАТО расценит их полеты как нарушение воздушного пространства стран альянса.

В свою очередь, президент Чехии Петр Павел обвинил Москву в умышленной эскалации и усилении напряженности в Европе. В эфире чешского телевидения президент Павел заявил, что НАТО не может позволить себе не отвечать на целенаправленные действия Москвы.

На вопрос, каким может быть этот ответ, чешский лидер заявил: «В том числе и военным. Россия очень быстро поймет, что совершила ошибку и перешла границы дозволенного. К сожалению, она балансирует на грани конфликта, но уступать злу просто невозможно». По его словам, нарушение воздушного пространства, которое якобы допустила Россия,— это повод для активации механизмов защиты союзниками по НАТО «и, следовательно, для сбивания такого самолета». «Россия будет вести себя так, как мы ей позволим»,— считает Петр Павел.

Масла в огонь подлило издание Der Spiegel. Со ссылкой на свои источники в НАТО издание сообщило, что как минимум пять беспилотников, вторгшихся в Польшу, были нацелены на аэропорт и логистический центр в городе Жешуве. По информации Der Spiegel, прилетевшие с территории Белоруссии дроны якобы были оснащены взрывчаткой и представляли собой российские копии иранской модели беспилотника «Шахед». Истребители F-35 ВВС Нидерландов атаковали именно эти беспилотники, которые летели к Жешуву. Этот аэропорт является одним из ключевых логистических центров поставок оружия и боеприпасов на Украину.

19 сентября генсек НАТО Марк Рютте сообщил о начале операции «Восточный страж» на восточном фланге альянса. Ее целью было заявлено «устранение конкретных угроз, связанных с использованием беспилотников». Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о том, что к этой операции уже присоединилось десять стран. «О дополнительной помощи Польше после атаки беспилотников заявили Франция, Великобритания, США, Германия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Чехия, Португалия и Италия»,— написал Туск в соцсетях.

Ранее в Польшу прибыли три французских истребителя Rafale из особого подразделения, оснащенного для использования ядерного оружия, Чехия направила звено штурмовых вертолетов Мi-171S, Великобритания анонсировала переброску истребителей Typhoon.

В условиях, когда внутри НАТО звучат призывы не бояться пойти на обострение с Россией в связи с участившимся инцидентами в воздухе, уровень дальнейшей эскалации будет во многом зависеть от того, поддержит ли радикальный настрой ряда европейских членов НАТО президент США Дональд Трамп.

Его первая реакция на инцидент в Финском заливе свидетельствует о том, что глава Белого дома пока держит паузу. «Мне это не нравится. Мне не нравится, когда такое случается»,— указал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома. «Это может обернуться большими проблемами, но я сообщу вам позже»,— заявил Трамп, добавив, что пока ему больше сказать нечего, поскольку он не владеет информацией о случившемся.

Сергей Строкань