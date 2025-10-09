FT: НАТО хочет разрешить своим пилотам сбивать российские военные самолеты

Страны НАТО обсуждают размещение боевых беспилотников вдоль границы с Россией, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По их словам, альянс также рассматривает ослабление ограничений для пилотов, патрулирующих восточную границу блока, чтобы они могли открывать огонь по российским военным самолетам.

Обсуждение «более решительного» подхода инициировали страны Восточной Европы при поддержке Франции и Великобритании. Со временем к обсуждению их предложения присоединились 32 государства. В числе других рассматриваемых предложений — проведение военных учений НАТО на границе с Россией, особенно на «более удаленных и неохраняемых участках».

Как уточнили два источника FT, одна из главных задач — «оптимизация правил ведения боевых действий на восточном фланге». Это связано с тем, что в некоторых странах пилоты истребителей обязаны визуально подтверждать наличие угроз перед началом боевых действий, в то время как в других им разрешается открывать огонь на основе данных радаров или предполагаемой опасности, определяемой направлением или скоростью вражеского объекта.

Некоторые страны НАТО настаивают на «более агрессивной позиции» по отношению к России, другие рекомендуют более «консервативный ответ» из-за риска прямой конфронтации, отмечает газета. «По этим вопросам ведутся активные дискуссии о том, как лучше и эффективнее реагировать на действия России»,— рассказал неназванный дипломат. Он подчеркнул, что переговоры пока находятся на начальном этапе.

В странах НАТО стали обсуждать возможность сбивать российские самолеты после того, как Польша и Эстония обвинили Россию в нарушении воздушного пространства в сентябре. В Швеции заявили, что готовы разрешить сбивать военные самолеты РФ. Кремль считает подобные заявления серьезной эскалацией.

Подробности — в материале «Ъ» «МиГ среди ясного неба».