Польша заявила о перехвате российского Ил-20 над Балтийским морем

Два польских истребителя перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 в небе над Балтийским морем. Об этом сообщило в соцсети X оперативное командование вооруженных сил Польши.

По данным польской стороны, инцидент произошел 28 октября. Пара истребителей МиГ-29 ВВС Польши «успешно идентифицировала и сопроводила российский самолет, летевший над Балтийским морем». Командование утверждает, что Ил-20 выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве без заранее поданного плана полета и с выключенным транспондером. Воздушное пространство Польши он не нарушил. Минобороны РФ этот инцидент пока никак не комментировало.

В странах НАТО начали обсуждать возможности сбивать российские самолеты после того, как Польша и Эстония обвинили Россию в нарушении воздушного пространства в сентябре. На прошлой неделе генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс будет готов сбивать самолеты РФ только в случае угрозы. Кремль считает подобные обсуждения серьезной эскалацией.

Подробности — в материале «Ъ» «МиГ среди ясного неба».