Трамп пообещал снизить до 10% «фентаниловые» пошлины на импорт из Китая

США снизят с 20% до 10% пошлины на импорт китайских товаров, введенные из-за контрабанды фентанила. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

По словам господина Трампа, лидер Китая «будет прикладывать все усилия, чтобы остановить поток фентанила». Президент США выразил уверенность в том, что китайские власти «действительно предпринимают решительные действия», передает его слова Reuters. Дональд Трамп назвал встречу с Си Цзиньпином «прекрасной».

В марте президент США удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10% до 20%. Свои действия он объяснил тем, что КНР не предприняла «адекватных шагов» для борьбы с синтетическими опиоидами, включая фентанил. В начале октября господин Трамп объявил о введении с ноября 100-процентных пошлин на китайские товары.

Сегодня президент США провел переговоры с Си Цзиньпином в южнокорейском городе Кёнчжу. Их встреча продлилась 1 час 40 минут.

Об азиатском турне президента США — в материале «Ъ» «Дональд Трамп примерил корейскую корону».