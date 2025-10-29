Дональд Трамп примерил корейскую корону

Президент США Дональд Трамп, продолжающий свое азиатское турне, прибыл в Южную Корею, где 30 октября он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС. Перед трудными переговорами с китайским лидером южнокорейская сторона устроила Трампу грандиозный прием, наградив его высшей государственной наградой — орденом «Мугунхва» и подарив ему позолоченную копию короны средневекового корейского государства Силла за «выдающиеся заслуги» в укреплении мира на Корейском полуострове. Впрочем, испытание стратегических крылатых ракет Пхеньяном прямо накануне приезда Трампа зримо напомнило, что до мира в регионе еще довольно далеко.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен (справа) и президент США Дональд Трамп

Начавшийся в среду визит президента Трампа в Южную Корею стал финальным пунктом и кульминацией его большой азиатской поездки, включившей также визиты в Куала-Лумпур и Токио. Именно здесь, на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), 30 октября пройдет главное событие его турне — встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, которая окажет заметное воздействие не только на отношения США и Китая, но и на общую геополитическую погоду в мире.

Но на правах хозяина в Южной Корее решили хотя бы в день накануне стянуть мировое внимание на себя, приложив максимум усилий, чтобы превратить государственный визит президента США в грандиозный праздник и для него самого, и для самих себя.

Прибывшего в южнокорейский город Пусан Трампа встретили пушечным салютом и красной ковровой дорожкой, в то время как оркестр исполнил его любимую песню Village People's «YMCA», часто звучащую на его митингах в Америке.

Из Пусана американский лидер на вертолете был доставлен в город Кенджу — место проведения саммита АТЭС. Первым официальным мероприятием стало посещение музея в Кенджу, где у входа в павильон «Тысячелетняя улыбка» его ждал президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен, вместе с президентом Трампом осмотревший выставку сувениров Trump Goods.

Главными знаками внимания Трампу стали врученные ему президентом Ли Чжэ Меном высшая государственная награда страны — орден «Мугунхва» и позолоченная копия короны средневекового корейского государства Силла.

Орден «Мугунхва», названный в честь национального цветка Южной Кореи — розового гибискуса, вручается президентам страны и главам иностранных государств за «выдающиеся заслуги в деле обеспечения мира и процветания народов». И Дональд Трамп стал первым американским президентом, которому вручили эту награду в знак признания его роли «миротворца» на Корейском полуострове.

И это притом что этот конфликт пока не входит в составленный Трампом список завершенных им восьми войн, несмотря на проведенные им в период его первого президентского срока, в 2018–2019 годах, два «исторических саммита» с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре и Вьетнаме. Предыдущее миротворчество лидера США на Корейском полуострове, не подкрепленное переговорами о гарантиях безопасности для КНДР, даже возымело обратный эффект — отношения Севера и Юга достигли нижней точки. Об этом красноречиво напомнило проведенное Пхеньяном за день до приезда Трампа в Южную Корею испытание стратегических крылатых ракет «море-земля», которое в Главном управлении ракетостроения КНДР назвали «важным успехом в обеспечении практичности ядерных сил».

Но гостеприимных гостей это не сильно смутило. Учитывая, что в средние века город Кенджу был столицей находившегося на Корейском полуострове государства Силла, южнокорейская сторона сочла, что одного только ордена «Мугунхва» Трампу недостаточно, чтобы отметить его заслуги, и подарили гостю еще и копию «Золотой короны из Чхонмачона» (ее оригинал, украшенный высокими золотыми зубцами и свисающими листьями, хранится в национальном музее Кенжду).

В официальном заявлении администрации президента Южной Кореи отмечается, что подаренная президенту Трампу корона символизирует историю государства Силла, которое «надолго установило эпоху мира на Корейском полуострове». Как следует из заявления, в Сеуле надеются, что США помогут установить новую эпоху мира на Корейском полуострове, над приближением которой Сеул и Вашингтон будут работать вместе.

На таком фоне тема урегулирования на Корейском полуострове предсказуемо стала одной из центральных на переговорах лидеров США и Южной Кореи.

«Я знаю, что вы на Корейском полуострове официально находитесь в состоянии войны, но мы посмотрим, что можно сделать, чтобы все это уладить»,— заявил, обращаясь к президенту Ли Чжэ Мену, президент Трамп.

Ранее на борту президентского самолета на пути в Южную Корею, отвечая на вопросы журналистов, глава Белого дома сообщил, что он хотел бы в ближайшее время провести новую встречу с Ким Чен Ыном, однако пока никаких договоренностей об этом нет. «В какой-то момент я встречусь с ним. Как вы знаете, у нас очень плотный график. Я с нетерпением жду встречи с ним в какой-то момент в недалеком будущем»,— сообщил Трамп. Он назвал свои отношения с северокорейским лидером, сложившиеся в его первый президентский срок, «очень хорошими». «Я думаю, что они хотели бы этого»,— добавил он, рассуждая о возможности американо-северокорейского саммита.

В свою очередь, встречаясь с президентом Трампом, президент Ли Чжэ Мен сделал еще один уважительный жест в сторону американского гостя, обвинив в эскалации на Корейском полуострове Пхеньян.

«Председатель Ким Чен Ын пока еще не принял как следует искренность президента Трампа. Председатель Ким Чен Ын не смог понять искреннего внутреннего порыва президента Трампа»,— сокрушался южнокорейский лидер.

Но предпочел закончить на позитивной ноте. «Заявления о готовности к встрече в любое время с Ким Чен Ыном сами по себе создают достаточно теплую атмосферу для мира на Корейском полуострове»,— добавил Ли Чжэ Мен, таким образом, предложив Дональду Трампу после многолетнего перерыва провести еще один «исторический саммит» мира.

Сергей Строкань