Переговоры Трампа и Си начнутся в четверг утром

Переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина начнутся в южнокорейском городе Кёнчжу в 11:00 по местному времени (5:00 мск), следует из материалов на сайте Белого дома.

Фото: Damir Sagolj / Reuters, Damir Sagolj / File Photo / Reuters

На встрече Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсудят «вопросы, представляющие взаимный интерес», сообщал МИД Китая. Президент США говорил журналистам, что стороны могут рассмотреть сокращение закупок российской нефти.

Одной из основных тем переговоров станет торговое соглашение. Министр финансов США Скотт Бессент 26 октября говорил, что Вашингтон и Пекин подготовили «каркас» возможной сделки. По его словам, договор позволит предотвратить введение дополнительных пошлин на китайские товары.

