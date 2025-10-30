Переговоры Си Цзиньпина и Трампа завершились спустя 1 час 40 минут

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в южнокорейском Пусане завершились, они продлились 1 час 40 минут, сообщило Центральное телевидение Китая. Телеканал пока не приводит деталей встречи.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В начале переговоров Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие двусторонних отношений США и Китая. Он также отметил, что американские и китайские переговорщики достигли базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий. Дональд Трамп ранее выражал уверенность в том, что его встреча с Си Цзиньпином будет очень успешной.