Власти Краснодара прогнозируют рост турпотока на 53% в новогодние праздники

Власти Краснодара ожидают значительного увеличения туристического потока в период новогодних каникул 2025/2026 годов. Как пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на управление экономики администрации кубанской столицы, город планирует принять около 200 тыс. туристов, что на 53% превышает показатели предыдущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Киселев Фото: Евгений Киселев

В новогодние праздники 2024/2025 годов Краснодар посетили более 130 тыс. человек, что составило рост в 40% по сравнению с 2024 годом. Пик посещаемости пришелся на январь. Около 40% туристов ограничились однодневными поездками, тогда как двухдневные визиты составили примерно 10%.

Ключевым фактором ожидаемого роста стало возобновление работы аэропорта Краснодара с 17 сентября 2025 года. Сейчас гости из различных регионов могут использовать авиасообщение наряду с железнодорожным транспортом.

«В силу временных рамок воздушный транспорт пользуется большим спросом, чем ж/д транспорт, следовательно, турпоток в городе, конечно, будет увеличиваться»,— отмечают в управлении экономики городской администрации.

В Краснодаре функционируют 244 коллективных средства размещения. К октябрю 2025 года отели и гостиницы города были забронированы на 30%. Наибольшей популярностью пользуются Crowne Plaza Krasnodar, Ибис, Марриотт, Hilton Garden Inn, Rimar Hotel Krasnodar и Платан Южный.

Туристов привлекают 80 объектов показа, включая памятники, музеи, парки и основные прогулочные улицы города.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре за январь—сентябрь 2025 года отдохнуло 786,4 тыс. туристов, что на 6% выше показателя аналогичного периода предыдущего года.

Нурий Бзасежев