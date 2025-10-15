Турпоток в Краснодар вырос на 6% после возобновления авиасообщения

В 2025 году Краснодар стал на 6% популярнее среди туристов. С января по сентябрь в столице региона отдохнули около 741 тыс. человек. Об этом сообщает «Деловая Газета. Юг» со ссылкой на министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

После возобновления работы аэропорта спрос на размещение в Краснодаре почти удвоился: за три недели бронирования выросли на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам эксперта по туризму Игоря Сивца, Москва и Санкт-Петербург сохраняют лидерство у иностранных путешественников, однако Краснодарский край входит в тройку самых востребованных регионов. В бархатный сезон Сочи примет на 33% больше зарубежных гостей, чем годом ранее.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что за девять месяцев 2025 года спрос иностранцев на поездки в Краснодарский край увеличился на 21%.

Екатерина Голубева