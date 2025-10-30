На Кубани энергодефицит сдерживает 210 инвестиционных проектов

В Краснодарском крае из-за нехватки электроэнергии приостановлена реализация 210 инвестиционных проектов из более чем 580 на общую сумму 4,4 трлн руб. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что дефицит энергомощностей может привести к срыву 210 проектов, которые находятся на различных этапах осуществления и напрямую влияют на стабильность экономики региона.

Для решения проблемы краевые власти планируют построить более 2 ГВт энергетических мощностей и около 250 МВт накопителей. В октябре 2024 года на полную мощность запущена новая ТЭС «Ударная», которая частично покроет потребности региона.

Рассматривается возможность возведения дополнительных энергоблоков на ТЭС «Кубанская» в Динском районе и на краснодарской ТЭС.

Во время рабочего визита на Кубань министр энергетики России Сергей Цивилев отметил, что подготовка к зиме проходит в условиях роста энергопотребления и повышенных нагрузок на оборудование. По его словам, на Кубани фиксируется снижение аварийности на энергетических объектах. За девять месяцев текущего года число аварий на генерирующих объектах сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В предстоящий отопительный сезон относительно осенне-зимнего периода 2024–2025 годов прогнозируется сохранение тенденции к росту на уровне 3,9% в регионе и 4,6% в ЮФО в целом.

«Это очень хорошие темпы, которые и дальше [надо] сохранять»,— подчеркнул министр.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что теплоэлектростанция «Ударная», построенная в Краснодарском крае дочерней структурой «Ростеха» — компанией «Технопромэкспорт», завершила первый год работы на полной мощности, обеспечив южные регионы России почти 3,5 млн МВт*ч электроэнергии.

Анна Гречко