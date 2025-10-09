За первый год работы ТЭС «Ударная» на Кубани дала Югу РФ 3,5 млн МВт*ч энергии

Теплоэлектростанция «Ударная», построенная в Краснодарском крае дочерней структурой «Ростеха» — компанией «Технопромэкспорт», завершила первый год работы на полной мощности, обеспечив южные регионы России почти 3,5 млн МВт*ч электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

За этот период станция показала высокий уровень надежности и эффективности: на выработку электроэнергии было использовано около 800 млн кубометров природного газа. В составе оборудования ТЭС работает первая российская газовая турбина большой мощности ГТД-110М, разработанная и производимая на предприятии «ОДК-Сатурн», входящем в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха».

Наработка турбины за год составила 6 812 эквивалентных часов. В конструкции применены литые лопатки, аддитивные технологии при изготовлении камеры сгорания и термобарьерные покрытия, что позволило достичь эксплуатационных параметров, сопоставимых с зарубежными аналогами.

Как отметил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, запуск ТЭС «Ударная» повысил энергетическую безопасность региона и снял дефицит мощностей на юге России. По его словам, станция стала «одним из самых передовых энергетических объектов страны» и уже доказала свою эффективность. В перспективе мощность «Ударной» планируется увеличить свыше 1 ГВт за счет строительства дополнительных энергоблоков.

ТЭС была запущена на полную мощность 9 октября 2024 года. В июне 2025 года «Технопромэкспорт» подписал соглашение с администрацией Краснодарского края и властями Крымского района о расширении проекта.

