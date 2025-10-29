Рост в условиях «планового охлаждения»

Петербургский парламент одобрил в первом чтении проект бюджета на 2026–2028 годы. Доходы города в следующем году достигнут 1,454 трлн, расходы — 1,642 трлн рублей. Первую версию бюджета перед депутатами по традиции представил губернатор Петербурга Александр Беглов при поддержке вице-губернаторов.

Бюджет Петербурга в следующем году практически достигнет 1,5 трлн рублей. Доходы города с разным темпом, но увеличиваются последние пять лет. Александр Беглов, выступая с трибуны Заксобрания, заявил, что в текущем году город, «несмотря на сохранение санкционного давления и жесткой денежно-кредитной политики», планирует заработать почти на 77 млрд больше, чем было запланировано. При этом пока в текущей корректировке бюджета на 2025 год речь идет о повышении на 59 млрд.

«Рост бюджета обеспечивается в сложных условиях планового охлаждения экономики. Это говорит о стабильности нашей финансовой системы и устойчивости экономики Петербурга»,— считает Александр Беглов. Новый бюджет, также по традиции, губернатор назвал «бюджетом развития» и «социального благополучия петербуржцев».

Расходы петербургской казны в ближайшие три года составят 5,098 трлн рублей, из которых 1,642 трлн — в 2026-м. О тратах города Александр Беглов рассказывал на примере своей программы «10 приоритетов развития Петербурга», с которой он шел на выборы в сентябре 2024-го. Список «приоритетов» открывается так называемыми «мегапроектами XXI века» — это строительство Большого Смоленского моста, Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), Высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург — Москва, круглогодичного морского курорта «Санкт-Петербург марина», второй очереди аэропорта Пулково. Обо всех этих проектах, впрочем, говорят уже не первый год.

Так, на следующие этапы строительства ШМСД в бюджете запланировано 360 млрд рублей, из которых 90 млрд — из федерального бюджета. Движение на первом участке, Витебской развязке, запустили в декабре 2024-го. В конце июля АО «ЗСД» заключило с ООО «Сотэкс» контракт на 9,6 млрд рублей на проведение подготовительных работ к строительству второго этапа между пересечениями с Витебским и Союзным проспектами. Срок строительства второго и третьего участков намечен на 2025–2029 годы.

На проектирование канализационного коллектора Лахта — Горская и транспортных подходов к будущему морскому курорту одобрен казначейский инфраструктурный кредит в размере 10 млрд рубдей. На строительство Большого Смоленского моста направят 24 млрд рублей из городской казны: по словам губернатора, работы на объекте «идут с существенным опережением». Пропуск судов начнется уже в следующем году, рабочее движение по мосту откроется в 2027-м. Завершение работ запланировано на 2028-й.

Выступление губернатора сопровождалось видеороликами: в этот раз показывали сотрудников предприятий, которые, например, строят Большой Смоленский мост и трамвайную линию. Многие из них были в зале и после каждого выступления получали свою порцию аплодисментов.

Особое внимание губернатор уделил теме метрополитена. Две ближайшие станции петербургской подземки, «Путиловскую» и «Юго-Западную» («Казаковскую»), Смольный планирует открыть в 2026 году. На заседании парламента Александр Беглов заявил, что сдать их в эксплуатацию должны до конца 2025-го.

Следующих новых станций жителям придется подождать еще три года: открытие «Театральной», «Богатырской» и «Каменки» намечено только на 2029 год. При этом «Театральная» фактически уже построена, но для петербуржцев пока остается станцией-призраком. Открыть ее не могут из-за отсутствия выходов на поверхность: вестибюли метро планируют построить на месте Дома быта на Лермонтовском проспекте и автозаправочной станции «Роснефти» в Театральном сквере.

Еще четыре станции — «Броневую», «Заставку», «Каретную» и «Боровую» — хотят запустить в 2030-м. На строительство метро на 2026–2028 годы предусмотрено 217 млрд рублей, из которых 51 млрд — на следующий год.

Всего до 2030-го Смольный, как заявлял не раз, планирует открыть 10 станций, при этом на заседании были названы всего девять из них. Возможно, десятой считают открывшийся в декабре прошлого года «Горный институт». Параллельно 14 станций планируют отправить на ремонт и реконструкцию — на эти цели рассчитано 11,8 млрд. Так, на ремонт уйдут «Площадь Восстания 2», «Гражданский проспект», «Озерки», «Технологический институт» и «Обухово».

До конца года Смольный планирует запустить первый этап скоростной трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка. Завершение строительства назначено на 2027 год. В 2026-м, по словам губернатора, в городе начнется проектирование еще шести новых трамвайных линий.

С учетом темпов строительства подземки, в правительстве заговорили о создании так называемого «наземного метро». В петербургский парламент уже внесен законопроект, который позволит установить фиксированный тариф на проезд в пригородных электричках. На заседании Александр Беглов отметил, что правительство полностью поддерживает эту идею. «Да, это стоит денег, но это очень удобно»,— заявил градоначальник. Если правительство выделит СЗППК 794 млн рублей, то единый тариф составит 60 рублей (равно проезду в метро по единому билету.— «Ъ-СПб»). «Трехлетний бюджет на субсидирование АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" связан с перевозками по фиксированному тарифу, включая расходы на три года 2,2 млрд рублей. Это надо делать, это удобно очень для пассажиров»,— заключил Александр Беглов.

После выступления губернатора руководители каждой фракции задали ему по одному вопросу, а затем и высказались с трибуны.

По мнению руководителя фракции «Яблоко» Александра Шишлова, спроектированный бюджет не отвечает разработанной стратегии развития города до 2035 года. В первом чтении депутаты одобрили ее на прошлой неделе.

«В трехлетнем бюджете нет гарантий выполнения масштабных планов по строительству новых станций метро. Недостаточны планируемые расходы на выплаты для улучшения их жилищных условий "очередников", не имеющих льгот; на расселение коммунальных квартир (эти расходы, как и в 2025 году, вдвое меньше, чем в 2024-м) и на капитальный ремонт жилого фонда»,— отметил господин Шишлов. «Яблоко» предлагает за счет сокращения в том числе резервного фонда выделить дополнительные деньги на ремонт автомобильных дорог, создание «перехватывающих парковок» и некоторые меры социальной поддержки.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Марина Шишкина назвала бюджет на следующий год «долгожданно-прорывным от слова "прорыв" и "рыть"». «Город наконец-то будет строить метро. Как нам только что сказали, на строительство метрополитена уйдут более 200 млрд рублей в течение трех последующих лет. Такого при нашей жизни не было никогда»,— высказалась госпожа Шишкина, отметив, что важно при этом сохранять качество, чтобы не повторялись аварии — как на только что отремонтированной станции «Чернышевская». Там несколько дней назад частично обвалился потолок.

Руководитель фракции КПРФ Ирина Иванова увидела в бюджете «яркую социальную направленность». При этом она отметила: «Рост расходов на медицину в проекте лишь 4,3%. Мы видим недостаток средств для закупки нового оборудования и ремонт учреждений. Важно не только увеличить финансирование, но и обеспечить его справедливое распределение, чтобы ликвидировать перекосы, когда одна больница оснащена с избытком, а другая нуждается в самом необходимом».

За принятие проекта проголосовали 47 депутатов. Бюджет, как и всегда, не поддержали «яблочники»: они от голосования «воздержались». Ко второму чтению фракции намерены подготовить поправки.

Во втором чтении законопроект рассмотрят 19 ноября, в третьем — 26 ноября. По плану, губернатор должен подписать бюджет на следующую трехлетку 3 декабря.

Надежда Ярмула