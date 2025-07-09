Компромисс без аплодисментов

Смольный утвердил проект планировки выходов станции «Театральная». Наземные вестибюли метро появятся на месте Дома быта на Лермонтовском проспекте и автозаправочной станции «Роснефти» в Театральном сквере, сообщил спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Против этого варианта их размещения неоднократно выступали владельцы объектов, но председатель ЗакСа назвал утвержденный план компромиссом между идеями города и местных жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Дома быта на Лермонтовском проспекте

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Здание Дома быта на Лермонтовском проспекте

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В итоговом плане сохранены оба выхода из станции «Театральная»: один на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов, другой — на месте автозаправки в Театральном сквере, оба решения неоднократно критиковались урбанистами Петербурга.

Вообще в разное время КРТИ предлагались различные варианты расположения выходов из станции «Театральная». Проекты включали участок на набережной Мойки и территорию от самого перекрестка улиц Глинки и Декабристов, последняя инициатива не устроила худрука Мариинского театра Валерия Гергиева. Поэтому в результате город остановился на двух выходах: на месте Дома быта на углу улиц Декабристов и Лермонтовского и в Театральном сквере на месте автозаправочной станции. Впрочем, споры касательно их размещения тоже затянулись на несколько лет.

Два года назад в Смольном заложили на выкуп Дома бытового обслуживания 1 млрд рублей, но в КРТИ не комментируют, изменилась ли эта сумма за полтора года на фоне экономических изменений. В АО «Услуга» оценивают рыночную стоимость здания в 1,4 млрд рублей.

Расположение выходов не устроило владельцев Дома быта и АЗС. Если первые настаивали, что снос здания на Лермонтовском проспекте, 1, может привести к разрушению ближайших объектов и ухудшению ситуации с пассажиропотоком в районе, то нефтяники отмечали транспортную проблему.

На протяжении утверждения проекта размещения вестибюлей «Роснефть» настаивала, что заправка является единственной станцией на территории округов Адмиралтейский, Сенной и Коломна, следовательно, ее закрытие повлечет дефицит топлива. В ответ на это в Смольном отметили, что обе локации были признаны максимально эффективными и выбраны из восьми вариантов, и включила их в Генеральный план развития Петербурга.

Теперь городу предстоит изъять объекты, несмотря на возмущение их владельцев. Как объяснили собеседники «Ъ-СПБ», если они не согласны с выкупной ценой, то Петербург будет вынужден обратиться в суд с иском о принудительном изъятии. Тогда собственность переходит к государству только после судебного решения об изъятии и выплаты компенсации владельцу. Советник юридической фирмы «ЮСТ» Михаил Чугунов объяснил, что в случае если спор по делам разделят на два судопроизводства (отдельно рассмотрят изъятие имущества и размер компенсации.— «Ъ-СПб»), то решение вполне возможно принять за несколько месяцев.

В таком случае «Театральную» удастся открыть вовремя, несмотря на сложности с проектировкой выходов. Станцию планируют ввести в эксплуатацию не ранее 2026 года, следует из документации по объекту. При этом, как напомнил вице-губернатор города Николай Линченко, нормативный срок проведения строительно-монтажных работ для вестибюля метро составляет 4–5 лет. Однако вполне вероятно, что работы завершат раньше, так как у станции нет только вестибюля, а в остальном вся подземная часть «Театральной» уже полностью готова.

Стефания Барченкова