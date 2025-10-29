В Адыгее изъяли имущество бывшего госслужащего на 68 млн рублей

Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в доход государства имущества бывшего заместителя начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора по региону. Общая стоимость изъятого имущества превышает 68 млн руб.

Как сообщили в надзорном ведомстве, у бывшего чиновника и его близких родственников в собственности числились пятнадцать земельных участков, жилой дом с пристройками, квартира, нежилое помещение и два автомобиля. При этом законность происхождения средств, на которые было приобретено имущество, подтверждена не была.

В отношении экс-должностного лица продолжается расследование уголовного дела по статьям о получении взяток и мошенничестве. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Вячеслав Рыжков