В Адыгее изъяли имущество бывшего госслужащего на 68 млн рублей
Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в доход государства имущества бывшего заместителя начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора по региону. Общая стоимость изъятого имущества превышает 68 млн руб.
Как сообщили в надзорном ведомстве, у бывшего чиновника и его близких родственников в собственности числились пятнадцать земельных участков, жилой дом с пристройками, квартира, нежилое помещение и два автомобиля. При этом законность происхождения средств, на которые было приобретено имущество, подтверждена не была.
В отношении экс-должностного лица продолжается расследование уголовного дела по статьям о получении взяток и мошенничестве. Решение суда пока не вступило в законную силу.