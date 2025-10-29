«Ахмат» направил запрос в ЭСК РФС после матча с «Сочи»

Футбольный клуб «Ахмат» (Грозный) обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 13-го тура Российской премьер-лиги против «Сочи». Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

Встреча состоялась 27 октября в Грозном и завершилась победой «Сочи» со счетом 4:2. Спорный эпизод произошел на 66-й минуте, когда при счете 2:1 в пользу гостей нападающий Владимир Ильин столкнулся с вратарем Гиорги Шелией, после чего Михаил Игнатов отправил мяч в ворота. «Ахмат» направил запрос в ЭСК РФС для рассмотрения данного момента, посчитав взятие ворот неоднозначным.

«Ъ-Сочи» писал, что в истории встреч между «Сочи» и «Ахматом» было сыграно десять матчей, из которых шесть выиграли сочинцы, три — грозненцы, а один завершился вничью. В последнем поединке «Сочи» одержал победу со счетом 4:2, а в следующем туре 2 ноября команда встретится с «Оренбургом», который занимает 15-е место в таблице.

Мария Удовик