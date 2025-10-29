В станице Северской при взрыве газовоздушной смеси пострадал один человек

В станице Северской Краснодарского края произошел взрыв газовоздушной смеси в частном доме, в результате которого строение частично разрушилось. Один человек получил травмы и был госпитализирован, сообщает оперативный штаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Пострадавшего доставили в центральную районную больницу, а на место происшествия выехали спасательные службы.

Сейчас к ликвидации последствий привлечены 24 человека и 10 единиц техники. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что власти Новороссийска увеличили финансирование восстановления многоквартирного дома на Анапском шоссе, 12, пострадавшего от взрыва газа в июле 2024 года.

Анна Гречко