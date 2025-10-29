В станице Северской при взрыве газовоздушной смеси пострадал один человек
В станице Северской Краснодарского края произошел взрыв газовоздушной смеси в частном доме, в результате которого строение частично разрушилось. Один человек получил травмы и был госпитализирован, сообщает оперативный штаб Кубани.
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
Пострадавшего доставили в центральную районную больницу, а на место происшествия выехали спасательные службы.
Сейчас к ликвидации последствий привлечены 24 человека и 10 единиц техники. Причины случившегося устанавливаются.
